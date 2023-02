Voici quatre habitudes alimentaires à adopter si vous voulez vivre jusqu’à 100 ans

La longévité des habitants de certaines régions du monde fascine plusieurs chercheurs.

Ces endroits, que l’on surnomme les «zones bleues», se situent dans la province de Nuoro, en Sardaigne, sur l’île grecque Ikaria, dans le nord-est de la mer Égée, sur l’île japonaise d’Okinawa, sur la péninsule de Nicoya, au Costa Rica et dans la communauté religieuse des adventistes du septième jour à Loma Linda, en Californie.

Malgré leurs nombreuses différences culturelles, ces populations ont adopté des habitudes qui dérogent un peu du mode de vie occidental, ce qui leur permet de conserver leur santé plus longtemps.

Voici certaines d’entre-elles qui vous permettront de vivre jusqu’à 100 ans.

1. Mangez une tasse de légumineuses tous les jours

Les poids, les lentilles et les haricots sont très populaires chez les résidents des «zones bleues» qui ont tendance à manger une grande variété de légumineuses et de plantes riches en fibres.

Plusieurs études ont démontré que les aliments riches en fibres augmentent la satiété et améliorent les taux de cholestérol et de sucre, dans le sang. Ils préviennent aussi le cancer, le diabète et les problèmes cardiaques.

Selon la revue PLOS Medecine, une personne peut allonger son espérance de vie de plusieurs années si elle adoptait une alimentation saine.

Ça donne envie de manger ses petits pois !

2. Mangez des noix

Les noix sont des aliments riches en vitamines et en minéraux et composent la base des repas dans plusieurs foyers des «zones bleues».

Une étude publiée par JAMA Internal Medecine s’est intéressée au mode de vie de 31 000 adventistes du septième jour. Cette dernière a démontré que ceux qui mangeaient des noix plus de quatre fois par semaine avaient 51 % moins de chance de mourir d’une crise cardiaque et 48 % moins de chance de souffrir de maladies cardiaques.

C’est le temps de vous faire des réserves !

3. Préparez-vous des déjeuners copieux, des dîners corrects et des petits soupers

Les habitants des «zones bleues» ont tendance à consommer la majorité de leurs calories en matinée et en début d’après-midi. Certains d’entre eux vont même sauter le repas du soir.

Cette habitude serait plus adaptée à notre rythme circadien puisque notre métabolisme est plus efficace dans la première partie de la journée. Des études ont montré que les personnes qui consomment leurs calories tôt ont tendance à perdre plus de poids et à avoir de meilleurs taux de sucre ou de cholestérol. Elles brûlent également davantage de graisses et ont moins faim.

4. Mangez vos repas en famille

Dans les «zones bleues», c’est commun de manger au moins un repas en famille.

Des chercheurs ont constaté que ces moments permettent aux couples d’avoir une meilleure relation conjugale et aux enfants de manger plus de fruits et de légumes. Ces derniers sont également moins à risque de développer des problèmes d’obésité.

