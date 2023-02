Votre argent est-il protégé en cas de faillite de votre banque?

L’inflation et l’instabilité qui teintent actuellement les marchés financiers canadiens vous inquiètent? C’est tout à fait normal.

Après tout, vous qui surveillez de près vos avoirs, vous espérez certainement que votre argent est entre bonnes mains chez votre institution financière — et ce, malgré les fluctuations du marché!

Heureusement, la Société d’assurance-dépôts du Canada (SADC) s’assure de protéger votre argent durement gagné. Découvrez comment cette société d’État opère pour s’assurer de votre sécurité financière.

Protégez vos avoirs

La SADC a été créée en 1967 par le gouvernement fédéral canadien. Elle protège plus d'un billion de dollars en dépôts dans des dizaines d’institutions financières à travers le pays. Peu importe votre revenu, votre tranche d’âge ou comment vous décidez de placer votre argent, la SADC protège vos avoirs. Ainsi, dans le cas très peu probable d’une faillite de votre banque, vous ne perdrez pas votre argent.

Depuis sa création, la SADC a protégé les déposants de la faillite de 43 de ses membres. Celles-ci ont affecté 2 millions de Canadiens qui n’ont pas perdu un sou de leur argent grâce à la protection de la Société d’État.

Ce qui est protégé Comptes de chèques et comptes d’épargne Dépôts à terme (les CPG, par exemple) Mandats et traites bancaires Chèques certifiés Dépôts en devise (dollars américains et autres)

Les assurances dépôts

La SADC protège vos dépôts assurables jusqu’à concurrence de 100 000$ (somme du capital et des intérêts courus) par institution membre et par catégorie d’assurance-dépôts. Cela signifie que, par exemple, jusqu’à 100 000$ en produits éligibles sont protégés pour vos REER, vos comptes-épargnes et votre CELI, et ce, par institution financière.

Vous possédez des dépôts assurables dans deux REER, dans deux banques ou comptes de placements différents? Tous deux sont protégés jusqu’à 100 000$. Il en va de même pour le Régime Enregistré Épargne-Études (REEE) et le Régime Enregistré d’épargne Invalidité (REEI), tous deux protégés par la SADC.

Vérifiez si votre institution financière est protégée

Savoir où placer votre argent pour qu’elle soit en sécurité peut paraitre compliqué. Vous vous demandez si votre institution financière est protégée par la SADC? Voici deux outils à consulter gratuitement pour y voir plus clair.

Êtes-vous protégé? Découvrez si votre institution financière est membre de la SADC En savoir plus Servez-vous de leur calculateur afin de voir comment la SADC protège votre argent En savoir plus

Quand vous placez votre argent dans une institution membre, la SADC protège automatiquement vos dépôts. Pour en apprendre davantage sur la SADC, consultez le site web de la société d’État.