HENRI, Louise



À Laval, le 14 février 2023, est décédée à l'âge de 75 ans, Mme Louise Henri.Elle laisse dans le deuil sa fille Nancy Blouin (Sylvain), ses petits-enfants Amanda (Danik) et Paolo (Amanda), ses arrière-petits-enfants Billie-Ann, Zachary et Ava, ses frères et soeurs ainsi qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera au :15005 SHERBROOKE ESTPOINTE-AUX-TREMBLES514-498-7682le lundi 20 février de 13h à 16h, suivi d'une cérémonie en la chapelle du complexe.Votre sympathie peut se témoigner par un don à l'organisme de votre choix luttant contre les dépendances.