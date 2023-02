À cœur battant a sa place

Malgré des critiques émises au cours des dernières semaines, la Société Radio-Canada précise que la série À cœur battant a tout à fait sa place dans son offre télévisuelle.

Appelé à réagir à une lettre ouverte d’Annick Brazeau, présidente du Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale, Marc Pichette, premier directeur, Promotion et Relations publiques Radio-Canada, précise que la série qui aborde la violence masculine est une œuvre de fiction.

« À cœur battant est une œuvre de fiction et non un documentaire », a-t-il indiqué, lors d’un échange de courriels.

La présidente du Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale a réagi à la suite d’une scène, dans l’épisode de mardi, qui s’est terminé par le suicide d’un conjoint violent sur le terrain d’une maison d’aide et d’hébergement pour femmes victimes de violence conjugale.

« Quel message cette émission envoie-t-elle aux victimes, à leurs proches ? Que se réfugier dans une maison d’aide et d’hébergement provoquera le suicide de son conjoint ? Que les conjoints violents peuvent trouver facilement le lieu où s’est réfugiée leur conjointe ? Que la sécurité des maisons est fragile et par conséquent celle des femmes et des enfants qui s’y trouvent ? » a-t-elle mentionné dans une lettre publiée mercredi dans Le Journal.

Enjeu social

Marc Pichette considère qu’il est réducteur de condamner la série sur une seule scène particulièrement dramatique.

« La série traite de situations chargées d’émotivité. Elle porte aussi à réfléchir sur un enjeu social qu’on ne peut ignorer. Et bien que ce ne soit pas son objectif premier, elle se révèle pertinente à cet égard. Elle a tout à fait sa place dans l’offre dramatique de Radio-Canada », a-t-il fait savoir.