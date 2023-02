Choisissez le bonheur et l’épanouissement en plein air avec la Sépaq

Vous songez à une réorientation de carrière? Vous aimeriez passer plus de temps à l’extérieur? Vous cherchez un environnement de travail stimulant, axé autant sur l’humain que sur la nature?

La Sépaq est l’endroit rêvé pour les amateurs de plein air qui souhaitent passer leurs journées sur un terrain de jeu vaste et spectaculaire!

En effet, la Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq) a pour mission de connecter les gens à la nature, et ce, dans un climat bienveillant misant sur le plaisir, la collaboration et l’agilité.

Ces valeurs vous interpellent? Découvrez tous les attraits de cet employeur de choix qui a le privilège d’administrer, d’exploiter et de mettre en valeur les territoires naturels et sauvages du Québec!

Un employeur d’envergure à découvrir

La Sépaq prône trois grands axes qui ont un impact positif sur la nature, sur les gens et sur l’individu.

Il s’agit de veiller sur la nature en misant sur le développement durable, l’importance de la conservation de la nature et la mise en valeur des territoires. Elle veille sur les gens et sa clientèle en prônant des valeurs d’accessibilité pour faciliter la connexion des gens à la nature. Enfin, la Sépaq propose de «veiller sur soi» en permettant aux membres de son organisation de profiter des bienfaits de la nature sur leur bien-être en leur fournissant un environnement de travail sain.

Épanouissez-vous dans l’un ou l’autre de ces réseaux X

Crédits: Jean-Sébastien Chartier-Plante / Simon Clark / Stephane Audet

Pourquoi travailler à la Sépaq?

Il y a plus de 200 types d’emploi dans tous les domaines, et ce, à travers tout le Québec! La Sépaq permet également à ses employés de bénéficier d’un accès gratuit à tout son réseau, de rabais allant jusqu’à 50% sur les différents produits et services, d’une allocation pour le transport et d’un régime de retraite avantageux.

Et ce, sans oublier l’ambiance de travail exceptionnelle et les collègues en or.

Que ce soit pour l’été ou pour la vie, les raisons de travailler à la Sépaq sont multiples! En voici cinq.

5 avantages de travailler à la Sépaq Travailler dans la plus belle nature du Québec Forêts, lacs, rivières, montagnes, chutes, plages. Tous les territoires et attraits de la Sépaq sont situés dans des lieux magnifiques. Pratiquer ses loisirs préférés gratuitement Les employés ont accès gratuitement à tous les parcs nationaux, les centres de ski de fond, les sentiers de vélo et de raquette et plus encore. Rencontrer des passionnés Le partage des passions et l’esprit d’équipe sont privilégiés entre les employés. Résider dans les lieux uniques Certains établissements offrent différentes formes d’hébergement sur place. VOIR ICI Dire adieu à la routine À la Sépaq, chaque journée est unique!

Crédits: Mikael Rondeau / Mathieu Dupuis / Jean-Sébastien Chartier-Plante

Travailler au cœur de territoires naturels et d’attraits exceptionnels

Vous croyez que le bonheur se trouve en nature? Eux aussi! Découvrez les témoignages de ces employés de la Sépaq qui ont choisi une carrière au grand air.

Crédits: Alma Kismic / Sébastien Larose / Catherine Bernier

La mission et les valeurs de la Sépaq vous rejoignent? Consultez la liste d’emplois disponibles à la Sépaq: l’un d’eux est peut-être pour vous!