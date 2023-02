Christine Girard, la «maman» du Canada aux Jeux panaméricains

Nommée chef de mission du Canada en vue des prochains Jeux panaméricains, l’ancienne haltérophile Christine Girard se voit jouer un rôle de mère pour les athlètes de la délégation.

La double médaillée des Jeux olympiques a été présentée jeudi devant les membres des médias, au Centre sportif du Parc olympique, à Montréal. Girard sera chargée d’encadrer les Canadiens qui se rendront à Santiago, au Chili, du 20 octobre au 5 novembre prochains.

«J’aime bien me décrire comme la maman de l’équipe, a-t-elle confié avec un sourire dans la voix lors d’une entrevue téléphonique. On est là pour les encourager, les supporter, organiser l’environnement, s’assurer que tout est parfait. On veut l’environnement le plus propice aux performances pour les athlètes.»

Ce ne sera finalement pas bien différent du quotidien de la native de l’Ontario, qui a trois enfants âgés de cinq à huit ans à la maison. «J’en ai trois. Là, je vais en avoir un peu plus», a-t-elle dit en riant.

Une expérience inestimable

Dans son nouveau rôle, Girard sera là pour célébrer avec ses protégés quand ça ira bien, et les soutenir quand ça ira moins bien.

«Mon objectif, c’est surtout de redonner à la communauté sportive, a-t-elle expliqué. J’ai été extrêmement chanceuse d’avoir un encadrement hors pair par des chefs de mission vraiment dévoués durant ma carrière.»

«J’ai eu la chance de participer à trois différents Jeux panaméricains, deux olympiques et trois du Commonwealth. Le contexte de village, l’expérience des grands jeux, je l’ai beaucoup vécue, a rappelé celle qui a remporté l’or et l’argent aux “Panams”. Ça m’a permis de voir le sport de différents angles. J’ai eu des performances que je voulais célébrer avec mes collègues et d’autres que je voulais oublier.»

Pas une question de résultats

Évidemment, l’histoire de résilience de Christine Girard ne serait pas complète sans une mention de ses fameuses médailles olympiques. En raison des tests positifs pour dopage de certaines de ses concurrentes, la fierté de Rouyn-Noranda a obtenu ses récompenses d’or et de bronze pour les Jeux de Pékin (2008) et de Londres (2012) une décennie plus tard.

«Ce que ça représente, c’est que ce n’est pas juste notre résultat qui compte, mais comment on y arrive. Ce sont des valeurs que j’apporte en tant que chef de mission, et ça va amener un peu de couleur à ces Jeux panaméricains.»

Depuis sa retraite du sport en 2015, Girard a terminé une maîtrise en ergothérapie à l’Université d’Ottawa. Travaillant depuis la pandémie dans ce domaine, elle accompagne ses patients dans leur retour au travail à la suite d’épisodes de dépression ou d’anxiété. La santé mentale étant un aspect primordial de la performance, elle n’a nul doute qu’elle pourra aider les athlètes avec ses nouveaux outils.