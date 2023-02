Décès de l’ex-journaliste Pierre Lecours

L’ancien journaliste Pierre Lecours est décédé jeudi matin des suites d’une longue maladie. Il était âgé de 72 ans.

Affecté à la couverture des sports motorisés depuis plus de 30 ans au Journal Montréal, il a notamment couvert les premiers balbutiements de la légende de la course automobile, Gilles Villeneuve, dès ses débuts en motoneige et jusqu’à son arrivée en Formule 1.

Victime d’un accident vasculaire cérébral en 2013, Lecours avait pris sa retraite du Journal en 2008.

Vivant depuis bon nombre d’années dans un CHSLD, il a contracté la COVID-19 la semaine dernière. Son état de santé précaire (on lui avait installé un stimulateur cardiaque peu avant son AVC) ne lui permettait pas d’être vacciné, nous a rappelé son frère Denis qui nous a appris la nouvelle.

La famille Lecours avait déjà été éprouvée par le décès de Jean, le frère aîné de Pierre, il y a un mois à peine.

« Il avait ses défauts et ses qualités, mais jamais il ne voulait être méchant envers ceux qu'il côtoyait. C’est vrai qu’il avait tendance à faire enrager le monde et, souvent, il regrettait son comportement. Moi-même, j’ai subi sa médecine à quelques reprises. Il était très protecteur », a souligné Denis Lecours.

Pierre Lecours avait été intronisé au Panthéon du sport automobile canadien en 2018. Il laisse dans le deuil ses deux filles, Mélanie et Karine, ses sœurs Denise et Marie-Josée ainsi qu’un autre frère, René.