Des anges pour parents éprouvés

Deux bénévoles du CHU Sainte-Justine ont cajolé jusqu’à 600 minuscules bébés prématurés, depuis le début d’un programme il y a environ un an, pour accompagner les parents qui se retrouvent dans la tourmente de l’hôpital pendant cette difficile période.

« On savait déjà qu’on allait se retrouver sur l’unité [de néonatalogie], car j’étais suivie depuis le début de ma grossesse, mais ç’a quand même été un grand choc. C’est pire pour les parents qui ne s’attendent pas à débarquer ici », lance d’emblée Jessica Houle en jetant un regard à son conjoint, Jean-Philip Bernier-Comtois.

Photo Erika Aubin

La jeune maman a accouché dans cette unité pour les bébés malades ou prématurés du CHU Sainte-Justine.

Son petit Thomas y est hospitalisé depuis sa naissance, en raison d’une malformation congénitale. En cinq mois de vie, il a déjà subi trois opérations, et une autre à cœur ouvert s’en vient dans les prochaines semaines.

Le couple qui vit en Abitibi-Témiscamingue peut compter sur l’aide de deux bénévoles aguerries, Christine Lachambre et Marie-Claude Roux.

Celles-ci rencontrent chaque parent qui aboutit à l’unité de néonatalogie afin de les accompagner en leur expliquant le fonctionnement et les règlements.

Anxiogène

« Les couples ont habituellement une image parfaite de l’accouchement... puis quand ils se retrouvent ici, ils sont pitchés dans un univers médical inconnu, où il y a plein de machines qui sonnent et beaucoup de personnel différent chaque jour. C’est très désorientant et anxiogène », explique Martin Reichherzer, chef de l’unité néonatalogie.

Photo Erika Aubin

Il a monté ce programme de bénévolat pour répondre à un besoin de mieux accompagner les parents.

« Se retrouver à Sainte-Justine, c’est sérieux. Nous, on est leur point de repère, on essaie de rendre leur séjour plus simple, de dédramatiser les choses », renchérit Marie-Claude Roux.

Leur mission est aussi de répondre à chaque petite question de commodité que les nouveaux parents n’osent pas nécessairement poser au personnel médical.

« Si elles répondent à une question en lien avec le stationnement, ça permet ensuite aux parents de laisser un bagage de stress derrière eux sachant que leur voiture ne sera pas remorquée et de se concentrer à 100 % sur leur bébé », cite en exemple M. Reichherzer.

« De la chaleur dans nos cœurs »

Jessica Houle et Jean-Philip Bernier-Comtois, qui habitent présentement au manoir Ronald McDonald, ont vécu un mois de décembre difficile après autant de temps loin de leurs proches et de leur maison.

Les jeunes parents se réjouissent d’avoir pu compter sur les petites attentions des deux bénévoles. Elles leur apportaient entre autres des toutous, des cafés chauds et des livres pour faire la lecture au petit Thomas.

« Elles ont apporté de la chaleur dans nos cœurs », laisse tomber le papa.

Gratifiant

Christine Lachambre, qui a travaillé en éducation comme orthopédagogue, et Marie-Claude Roux, qui était pharmacienne, avaient toutes les deux pour projet de faire du bénévolat à leur retraite afin de « redonner au suivant ».

« Je termine ma journée et j’ai l’impression d’avoir fait une petite différence. Je donne, mais je crois que je reçois encore plus en retour. C’est tellement satisfaisant », confie Marie-Claude Roux, qui encourage les gens à s’impliquer.

Depuis un an, elles ont accompagné près de 600 parents et encore plus de petits bébés.

« Il y a beaucoup de jumeaux prématurés et la plupart des triplés de la province passent par cette unité », lance Christine Lachambre, qui a même déjà vu une maman donner naissance à des quintuplés.