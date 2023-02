Dès le 16 mars à TVA: la série documentaire «Quépop» célébrera la culture d’ici

Les années 1990 seront scrutées à la loupe, culturellement parlant, dans la nouvelle série documentaire «Quépop», une invitation tout en nostalgie à revisiter cette décennie foisonnante, dès le 16 mars, à l’antenne de TVA.

Produite par Pixcom, en collaboration avec Québecor Contenu, cette série est décrite par ses instigateurs comme «un hommage 100 % québécois» à nos artistes, dont on a mesuré toute l’importance qu'ils ont dans nos vies au cours des trois dernières années.

«Quépop» permettra de faire une incursion dans les coulisses de cette décennie faste «où les artistes du Québec [ont osé] voir grand», dit-on. On célébrera les succès, sans bouder notre plaisir en revisitant des épisodes moins glorieux, la production évoquant même de «scandales mémorables». On promet également de révéler des «anecdotes croustillantes» et des «secrets bien gardés».

Pour porter tous ces événements, «Quépop» s’appuie sur les témoignages et les commentaires d’une cinquantaine de personnalités, dont Sonia Benezra, Isabelle Boulay, France D'Amour, Luc De Larochelière, Marjo, Mitsou, Mario Pelchat, François Pérusse, Martine St-Clair, Mara Tremblay, Roch Voisine et Anne-Marie Withenshaw.

Six épisodes ont été réalisés par Charles Gervais, mais pour l’heure TVA en a programmé quatre dans sa grille à partir du jeudi 16 mars, à 21 h. Aucune date n’est mentionnée à ce stade-ci pour les deux autres épisodes.