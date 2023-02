Deux centres aquatiques promis, mais jamais livrés

Près de cinq ans après l’annonce de la construction de deux nouveaux complexes aquatiques à Montréal, les citoyens attendent toujours une première pelletée de terre.

« C’est frustrant de voir que ça n’a pas l’air d’avancer, qu’on refait table rase », dénonce Christophe Schmitt, qui habite dans l’arrondissement Verdun depuis six ans.

Ses deux filles de sept et dix ans ne suivent pas de cours de natation en hiver, faute de piscine intérieure accessible en transport en commun.

À la fin de l’été 2018, l’administration de la mairesse Valérie Plante a pourtant annoncé la construction de deux centres aquatiques.

Celui de l’arrondissement Pierrefonds-Roxboro devait voir le jour en 2023 et celui de Verdun en 2024. Près de cinq ans après l’annonce, les chantiers n’ont toujours pas débuté. À Verdun, le terrain n’a pas même pas encore été identifié.

La mairesse de Verdun, Marie-Andrée Mauger, explique qu’il n’y a pas encore de consensus par rapport au lieu.

« Il faut un terrain municipal assez grand pour accueillir un centre aquatique dans un endroit où on va desservir le plus grand bassin de population possible », a expliqué l’élue de Projet Montréal en entrevue.​

Des coûts qui explosent

Le centre aquatique de Verdun figure parmi les « projets à venir » après 2027 dans le Plan décennal d’immobilisation de la Ville de Montréal 2023-2032.

Photo Pierre-Paul Poulin Marie-Andrée Mauger

Mairesse

En réponse aux questions du Journal, la Ville n’a pas fourni d’échéancier ou de budget plus précis.

Mais la mairesse de l’arrondissement a encore espoir que le projet pourrait être devancé d’ici la fin du mandat de l’administration de Projet Montréal, en 2025.

Le défi sera de monter un projet « intéressant, qui va cadrer dans les budgets » dans un contexte où les coûts pour ce type d’installation augmentent, a indiqué Mme Mauger.

Le budget a d’ailleurs été un enjeu à Pierrefonds-Roxboro, où le projet est désormais estimé à 56,7 M$, soit beaucoup plus que les 43 M$ annoncés en 2018.

La Ville vise désormais une première pelletée de terre l’automne prochain, en raison de retards dans la conception des plans et devis, explique dans un courriel une porte-parole de la Ville, Kim Nantais Desormeaux.

Attendu depuis trente ans

« Il fallait réviser le projet pour couper les coûts le plus possible », explique le maire de Pierrefonds-Roxboro, Jim Beis.

L’élu d’Ensemble Montréal travaillait déjà sur le dossier quand il était responsable des sports et loisirs au sein de l’administration de Denis Coderre.

« C’est vraiment un besoin dans l’Ouest-de-l’Île, pour nos citoyens qui n’ont pas de centre aquatique à Pierrefonds-Roxboro, mais aussi à L’Île-Bizard. [...] Ça fait une trentaine d’années qu’on en parle et on n’a pas été en mesure de le faire », dit-il.

Centre aquatique de Pierrefonds-Roxboro

Construction reportée de deux ans

Ouverture prévue en 2026

Estimé à 56,7 M$

Centre aquatique de Verdun

Annoncé par l’administration d’Union Montréal en 2008, puis par Projet Montréal en 2018

Construction reportée de 2022 à une date indéterminée

Pas de terrain identifié

Pas d’estimation des coûts