Distribution de drogue entre Montréal et Toronto: six suspects épinglés

Six suspects ont été arrêtés et 2 millions $ de stupéfiants ont été saisis lors d’une opération policière menée mercredi contre un réseau criminel chargé de distribuer de la drogue entre Montréal et Toronto.

Les suspects, cinq hommes et une femme, âgés entre 25 et 27 ans, ont été épinglés à leur résidence respective, dans les municipalités de Montréal, Repentigny et Châteauguay.

«Ces arrestations s’inscrivent dans le cadre d’une enquête amorcée en août dernier à propos d’une organisation criminelle effectuant de la distribution de cocaïne et autres stupéfiants entre Montréal et Toronto», a indiqué le SPVM par voie de communiqué.

Les perquisitions menées depuis le début de cette enquête d’envergure ont permis la saisie de 40 kg de cocaïne (valeur de 1,2 million $), 100 000 comprimés d’amphétamines (valeur de 500 000 $), 24 kg de crystal meth (valeur de 360 000 $) et 700 000 $ en argent comptant, notamment.

Selon les autorités, les infrastructures d’une usine «auraient été utilisées pour entreposer une partie des stupéfiants sous le contrôle du réseau».

Une première vague d’arrestations avaient eu lieu en marge de cette enquête l’automne dernier. Un homme de 32 ans avait entre autres été épinglé le 30 novembre dans l’arrondissement de Saint-Laurent alors qu’il transportait une poche de hockey bourrée de stupéfiants.