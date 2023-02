CHAMPAGNE, Roger



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de notre père Roger Champagne, survenu à Brossard, le 23 janvier 2023 à l'âge de 83 ans.Il laisse dans le deuil ses enfants Brigitte et Nicolas (Karine), leur mère Nycole Lord, ses petits-enfants Chloé, Médérick et Isaac Feuiltault et ses arrière-petits-enfants Mathys et Alysse.Il laisse également, une amie très chère, Odette Riendeau, sa fille Julie et Leila; sa soeur Monique feu (Charles) et feu ses frères et soeurs Marcelle, Jean-Paul, Thérèse, Guy (Anne), Gisèle, Françoise, Denise (Blaise), Jean-Marie ainsi que de nombreux parents et amis.La famille remercie particulièrement Marie-Hélène Thompson de l'Hôpital Fleurimont, et Nardine Mikhail de Innomar, pour leurs bons soins prodigués pendant plusieurs années.La famille recevra vos condoléances le samedi 25 février de 13h à 19h à la