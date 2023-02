Entraîneur qui humiliait ses joueurs: des «méthodes de l’ancien temps», s’insurge Isabelle Charest

Les mesures en place pour protéger l’intégrité des jeunes sportifs doivent être améliorées, a reconnu jeudi la ministre du Sport, du Loisir et du Plein air, alors qu’un entraîneur de hockey qui humiliait ses joueurs s’en est sorti avec une tape sur les doigts.

• À lire aussi: Autre cas de culture toxique: un entraîneur de hockey humiliait ses jeunes joueurs

• À lire aussi: Propos homophobes: Marc Crawford visé par une enquête

• À lire aussi: Les politiciens choqués par les initiations sportives sordides

«Ça appartient à des méthodes de l’ancien temps, où un entraîneur humilie les athlètes pour essayer d’en tirer profit. C'est sûr que ce n’est pas acceptable des comportements comme ceux-là», a déclaré jeudi la ministre Isabelle Charest, responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, avant d’entrer au Salon bleu.

Cette dernière réagissait alors à l’histoire de l’entraineur d’un club de hockey mineur à Jonquière, Arnaud Dubé, qui traitait ses joueurs de «fifs» et les incitait à se blesser à l’entrainement.

Photo tirée de Twitter, EspoirsAAA

«L’officier indépendant des plaintes, c’est un outil qui a deux ans, qui a certains pouvoirs, mais qui ne se substitue pas au système judiciaire. On est à voir comment on peut améliorer l’outil, comment l’outil peut avoir plus de pouvoir. Alors via la révision de la loi sur la sécurité dans le sport, on pourra traiter de ça», a-t-elle ajouté.

Le Comité de protection de l’intégrité, une structure indépendante mise en place parle le gouvernement Legault en 2021, en est arrivé à la même conclusion, après que l'entraîneur ait été dénoncé par cinq adolescents.

Jugeant que les propos et les gestes d'Arnaud Dubé ne pouvaient être tolérés en aucune circonstance, le comité, qui ne possède cependant qu’un pouvoir de recommandation, a demandé à M. Dubé de compléter une formation d’une durée de trois à cinq heures.

«Il y a des choses qui ne sont pas parfaites, on va travailler à améliorer la situation, et en parallèle travailler sur la formation des entraîneurs», a commenté la ministre Charest.