Finie la monoplace pour Thomas Nepveu

DAYTONA BEACH | Après avoir participé à des épreuves de monoplaces pendant deux ans au sud de la frontière, Thomas Nepveu réoriente sa carrière vers deux championnats relevés aux États-Unis et au Canada : la Coupe Porsche Carrera et la Série NASCAR Pinty’s.

Le pilote originaire d’Oka a pris cette décision à la fin de son parcours dans la série de développement USF2000 l’an dernier, cette première étape qui nourrit les espoirs de jeunes pilotes d’accéder un jour à la Série IndyCar.

« Nous avons réalisé que le budget d’opération était beaucoup trop élevé pour espérer gravir les échelons qui mènent au but ultime, la Série IndyCar. Ça coûte excessivement cher pour rouler en monoplaces aux États-Unis. Alors nous avons choisi d’autres avenues plus abordables et dont les débouchés sont possibles », a expliqué Nepveu, en entrevue au Journal de Montréal.

La Coupe Porsche Carrera offre particulièrement de belles opportunités selon lui.

« Des volants clés en main, dits “d’usine”, sont accessibles si tu réussis à bien performer. En gagnant le titre, tu mérites de participer à une confrontation [réunissant les plus méritants] en Europe en fin de saison », poursuit le pilote de 18 ans.

Une belle vitrine

Nous avons joint Nepveu à La Nouvelle-Orléans où il a pris part à deux journées d’essais privés à bord de sa nouvelle monture assemblée en Europe que lui préparera l’écurie australienne McElrea Racing. Ses deux premières courses seront disputées à la mi-mars au circuit de Sebring, en Floride, quelques jours avant la présentation de la Classique annuelle des 12 Heures de Sebring.

La Coupe Porsche Carrera, qui ne compte malheureusement aucune escale au Canada, est intégrée à la programmation d’événements prestigieux dont les Grands Prix de Formule 1 de Miami et d’Austin, de même que les séries IndyCar (Long Beach) et la Coupe NASCAR Xfinity (Road America).

« C’est une belle vitrine pour se faire valoir », de prétendre celui qui a fait ses premiers tours de roues en course automobile en karting alors qu’il était âgé de 7 ans. Au total, les engagés visiteront huit sites différents pendant la saison 2023 avec un programme double à chaque endroit. Les courses sont d’une durée de 40 minutes.

Une série compétitive

Quant à la série de stock-car NASCAR Pinty’s, Nepveu ne cache pas non plus ses ambitions, même s’il devra affronter des pilotes aguerris qui n’ont pas l’habitude de s’en laisser imposer.

« Je vois là aussi une autre occasion de me faire valoir. Je vais enfin avoir la chance de courir au Québec et au Canada, ce qui ne m’est pas arrivé depuis un bon bout de temps. La série Pinty’s est attrayante, car la compétition est forte. Et elle offre aussi une bonne visibilité pour attirer de nouveaux partenaires », dit-il.

La série canadienne comporte notamment des épreuves sur tracés ovales, ce qui ne semble pas l’effrayer.

« Mon expérience sur ce genre de pistes est limitée à deux participations en USF2000, quoique j’ai pu me familiariser avec une voiture Pinty’s lors d’une journée d’essais privés à l’Autrodrome Chaudière [à Vallée-Jonction] l’automne dernier. Ce premier contact a été fructueux », raconte Nepveu.

« Je suis très motivé à l’idée de me frotter aux Marc-Antoine Camirand [champion en 2022), Kevin Lacroix, Andrew Ranger, Alex Tagliani, Louis-Philippe Dumoulin et autres. Je veux apporter un peu de jeunesse dans ce peloton », renchérit-il.

Nepveu pilotera une voiture préparée par l’écurie Jacombs qui a procuré des championnats à Ranger (2007 et 2009) et à Alex Labbé (2017). Il ratera une seule des 14 étapes de la Série NASCAR Pinty’s, celle prévue à Terre-Neuve (24 juin), en raison de la tenue d’une course de la Coupe Porsche Carrera la même fin de semaine à Watkins Glen, dans l’État de New York.