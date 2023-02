Formule 1: un baptême en ordre pour l’AMR23

À quelques jours des essais hivernaux, l’Aston Martin AMR23 a vécu un baptême sans pépin sur le bitume de Silverstone, mercredi, au cours d’une journée de tournage.

Le Québécois Lance Stroll a amorcé la journée sur une piste détrempée avant de passer ensuite aux pneus pour piste sèche, effectuant 17 tours avant de céder le volant à Fernando Alonso en après-midi. Le nouveau venu a fait 16 boucles pour clore la journée de travail de la monoplace.

Bien entendu, la recherche de performance n’était pas du tout à l’ordre du jour. Cette séance avait comme objectif de lancer la voiture sur la piste une première fois pour s’assurer que tout est conforme avant les essais hivernaux, prévus les 23, 24 et 25 février à Bahreïn.

Ainsi, le fait de démarrer le moteur et de boucler 33 tours est donc une excellente nouvelle en soi. D’autant plus que le directeur de la performance, Tom McCullough, a révélé que la conception de la voiture avait presque débuté d’une page blanche.

«Nous sommes satisfaits de la façon dont notre journée de tournage s'est déroulée, car c'est un énorme effort pour arriver à ce point chaque année, a-t-il commenté dans un communiqué de l’équipe. La voiture est différente à environ 95 % de l'année dernière, donc c'est bien de la voir sur la piste et que tout se passe bien.»

De bonnes sensations

Stroll a quant à lui indiqué que sa première présence à bord de son nouveau bolide lui avait procuré de bonnes sensations. Excité de reprendre l’action, il semble être optimiste à l’approche de sa septième saison.

«Tout fonctionnait comme prévu et se déroulait sans heurts, ce qui est la chose la plus importante alors que nous nous préparons pour les essais à venir à Bahreïn, a déclaré le Montréalais. Nous savons qu'il y a toujours beaucoup à apprendre en début d'année, mais nous avons pris un bon départ ce matin et j'ai vraiment apprécié d'être de retour au volant. Rien de tel que de poser le pied droit dans une Formule 1 flambant neuve après une longue pause hivernale!»

Alonso est lui aussi satisfait d’un «plan mené en douceur» et se tourne maintenant vers le golfe Persique, attendant avec impatience de voir où l’équipe se situera sur l’échiquier.

«Nous n'avons qu'à attendre les essais la semaine prochaine et nous apprendrons à mieux connaître notre voiture et à mieux comprendre où en est la concurrence après l'hiver», a conclu Alonso.