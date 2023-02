Grippe : résultats intermédiaires mitigés pour le vaccin à ARN messager de Moderna

L’entreprise américaine Moderna a annoncé jeudi des résultats intermédiaires mitigés pour son vaccin contre la grippe utilisant la technologie de l’ARN messager, la même que pour son vaccin contre le Covid-19.

Ces résultats d’essais cliniques (phase 3) ne révèlent pas encore l’efficacité du vaccin, mais livrent des données sur la réponse immunitaire déclenchée par une injection.

Pour les sous-types de la grippe A dits H1N1 et H3N2, les plus répandus, la réponse immunitaire déclenchée par le vaccin de Moderna s’est révélée supérieure à d’autres vaccins déjà autorisés, mais pas contre les lignées Yamagata et Victoria de la grippe B.

Dans les échanges électroniques postérieurs à la clôture de Wall Street, l’action Moderna perdait près de 6 %.

Les essais ont été conduits sur plus de 6 000 adultes en Argentine, Australie, Colombie, au Panama et aux Philippines.

Les participants ont reçu soit une dose du vaccin de Moderna (mRNA-1010), soit un vaccin déjà autorisé.

« Même si nous n’avons pas réussi la non-infériorité pour les souches de la grippe B, qui sont plus fréquentes chez les jeunes, nous avons déjà mis à jour le vaccin », a déclaré dans un communiqué Stephen Hoge, le président de Moderna. « Nous pensons que cela pourrait améliorer la réponse immunitaire contre la grippe B, et chercherons à rapidement confirmer ces améliorations dans un essai clinique à venir, grâce à l’agilité de notre plateforme ARNm. »

Le vaccin a été en général bien toléré, selon la compagnie.

Les actuels vaccins contre la grippe utilisent des virus inactivés ayant perdu leur capacité de déclencher une infection, tout en provoquant une réponse du système immunitaire.

Mais la souche utilisée doit être sélectionnée des mois à l’avance, et leur efficacité est comprise entre 40 et 60 %.

La technologie à ARN messager fonctionne différemment et doit notamment permettre de développer et d’adapter le vaccin plus rapidement.

L’Organisation mondiale de la santé estime que la grippe est responsable d’environ 3 à 5 millions de cas de maladies graves chaque année, et de 290 000 à 650 000 décès. Elle touche notamment les personnes âgées.

Moderna n’a pour l’instant qu’un seul produit commercialisé, son vaccin contre le Covid-19.

L’entreprise travaille également sur des vaccins combinés, à la fois contre la grippe, le Covid-19, mais aussi le VRS (virus respiratoire syncytial).

Le géant pharmaceutique américain Pfizer et son partenaire allemand BioNTech ont eux aussi lancé des essais pour un vaccin à ARN messager combiné contre la grippe et le Covid-19.