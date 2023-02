Guerre en Ukraine: 21 M$ pour lutter contre les violences sexuelles

Le Canada attribuera 21,2 millions $ pour lutter contre les violences sexuelles et soutenir les organisations en Ukraine, notamment dans le déminage de terrains, a annoncé la ministre des Affaires étrangères à l’approche du premier anniversaire du conflit «illégal».

«Le Canada continuera à appuyer les Ukrainiens sur le chemin de la paix et à demander des comptes pour les crimes horribles commis dans toute l’Ukraine, aussi longtemps qu’il le faudra», a indiqué jeudi par communiqué la ministre Mélanie Joly.

De passage en Ukraine pour réaffirmer le soutien du Canada, la ministre s’est entretenue avec le président Volodymyr Zelensky, ainsi qu’avec la première dame de l’Ukraine, Olena Zelenska, sur la nécessité d’accroître l’aide en Ukraine en matière de violences sexuelles.

Le Canada offrira ainsi son aide pour soutenir les survivants et demander des comptes auprès des tribunaux ukrainiens et internationaux.

Le pays continuera également à contribuer au déminage des rues, des terrains de jeux et des champs en Ukraine, a-t-elle ajouté, en visitant l’organisation HALO Trust, où des Canadiens forment des démineurs ukrainiens et sensibilisent les communautés.

Depuis le début de l’invasion par la Russie le 24 février 2022, le Canada a engagé plus de 5 milliards de dollars en soutien à l’Ukraine, dont plus de 2,6 milliards en aide, plus de 1,2 milliard en aide militaire, 320 millions en aide humanitaire, 96 millions supplémentaires en aide au développement et plus de 68 millions pour des programmes de sécurité et de stabilisation.

Il a également imposé des sanctions à plus de 1600 autres personnes et entités en Russie, en Ukraine et au Bélarus.