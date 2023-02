Hausse de taxes municipales exorbitantes: Québec fait des vérifications dans des villes

Le ministère des Affaires municipales du Québec effectue des vérifications auprès des municipalités qui ont augmenté généreusement leurs taxes 2023 afin de valider la pertinence de ces hausses qui dépassent parfois 20%.

«C’est certaines municipalités qui ont des hausses vraiment élevées comme 20%, 24% et 28%. Donc, il y a certaines municipalités dans certaines régions», a déclaré le ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest. «Il y a des vérifications qui se font présentement. On n’est pas aux conséquences, on est aux vérifications. Ce ne sont pas des enquêtes, ce sont des vérifications.»

«C’est beaucoup»

Une équipe administrative du ministère a été déployée pour effectuer ce travail.

«24 % et 28 %, est-ce que c'est normal? Comme citoyenne, je trouve que c'est beaucoup», a indiqué la ministre, répondant aux questions de la libérale Virginie Dufour lors de la période de questions.

«Il faut voir s’il y a plus d’infrastructures, s’il y a plus de projets», a-t-elle dit.

«Il faut voir avec les élus, parce que les élus sont imputables devant leurs citoyens. C'est important de le mentionner. Pour certaines municipalités, je ne peux pas nommer le nom des municipalités, mais, tout de suite, il y a des gens de mon ministère qui se sont déplacés pour voir si cette hausse de taxe était acceptable.»

Peu de détails

Mme Laforest a toutefois refusé d’expliquer sur quel critère le ministère se basait afin d’effectuer ces vérifications ni connaître les villes qui étaient visées.

À la fin du mois de janvier, notre Bureau d’enquête a mis en ligne un outil démontrant qu’il y avait des hausses de taxes municipales salées partout au Québec cette année.