Hommage à deux grands du quartier Ahuntsic

L’Association de hockey mineur des Braves d’Ahuntsic a rendu récemment hommage à deux grandes légendes du quartier, soit Maurice Richard, fondateur de l’organisme, et Mike Bossy, prolifique marqueur de la LNH. La statue du « Rocket », qui se trouvait au musée Grévin de Montréal, revient à la maison à l’Aréna Ahuntsic. La salle Mike-Bossy peut servir autant aux réunions qu’aux projections vidéo sans oublier qu’elle est décorée de superbes photos de Mike en action et avec d’autres légendes du hockey, dont Guy Lafleur et Wayne Gretzky.

Photo fournie par Pascale Vallée

Depuis plus de 60 ans, la famille de Maurice Richard est liée à l’histoire des Braves d’Ahuntsic. Lors du dévoilement de la statue de Maurice Richard à l’Aréna Ahuntsic, on apercevait ses enfants Suzanne, Huguette, Maurice fils et André.

Les petites-filles de Maurice Richard, Olivia et Claudia étaient présentes en compagnie de leurs parents Nicole et André Richard, le fils du Rocket.

Le jeune hockeyeur Vincent Gagnon, qui porte le numéro 22 du légendaire Mike Bossy, a souligné aux membres de la famille Bossy, Josiane, Lucie et Tanya, qu’il connaissait Mike, car sa bannière est affichée au mur de l’Aréna Ahuntsic.

L’artiste peintre, Josiane Bossy, la fille de Mike Bossy, est fière que sa toile à l’image de la légende des Islanders de New York se retrouve dans la salle Mike-Bossy.

Borden Bossy, le père de Mike, fut entre autres un des premiers entraîneurs des Braves. Le réputé journaliste, François Ferland, bénévole depuis plus de 30 ans au sein de l’organisme, est en compagnie de Tanya Bossy, la fille de Mike, et Isabelle Ethier, de TVA Sports.

Lors de l’inauguration de la magnifique salle Mike-Bossy, il y avait Maurice Richard fils, Martin Longchamps, président des Braves, Lucie Bossy, l’épouse de Mike, et Émilie Thuillier, la mairesse de l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville.