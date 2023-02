Hommage symphonique à Nirvana au Grand Théâtre

Un hommage au spectacle Nirvana Unplugged Live in New York, avec l’Orchestre symphonique de Québec sera présenté le 5 avril 2024 au Grand Théâtre de Québec, pour souligner le 20e anniversaire du décès de Kurt Cobain.

• À lire aussi: De Nirvana aux Foo Fighters: l'incroyable histoire de Dave Grohl

Les producteurs du spectacle symphonique Anesthesia – Hommage symphonique à Metallica récidivent avec cette nouvelle aventure.

Le spectacle L’expérience Nirvana symphonique Unplugged Live in New York mettra en vedette la formation hommage à Nirvana Unplugged in New York par Luis & Manu et 50 musiciens sous la direction du chef Olivier Hébert.

On présentera l’intégralité de ce concert enregistré en 1993 dans les studios Sony Music à New York. Ce concert avait été lancé sous forme de CD en 1994 et en DVD en 2007.

Les billets sont en vente à partir de 10h à la billetterie du Grand Théâtre et à grandtheatre.qc.ca.