«Humans 2.0»: la danse des acrobates

La réputée troupe de circassienne Circa, originaire de l'Australie, a renoué avec le public montréalais, mercredi, où dans un enchainement de 70 minutes elle a captivé avec ses jeux au sol et impressionné par ses prises de risques et ses sauts de haute voltige.

Elle présentait dans la salle circulaire de la TOHU son premier spectacle d’une série de cinq de sa nouvelle création «Humans 2.0», la suite logique de «Humans».

PHOTO AGENCE QMI, MARIO BEAUREGARD

Construit en trois actes, son nouveau volet reprend là où le dernier spectacle s’est terminé, gardant le même intérêt à définir ce que signifie être humain, et avec le même short en lycra et t-shirt noir en maille. Sans artifices, décors ou accessoires, les 10 artistes de la troupe n’ont pour terrain de jeu qu’un tapis blanc recouvrant la scène circulaire, qui adopte une nouvelle apparence selon la lumière, parfois tamisée, écarlate ou d’un blanc vif.

Avec des numéros de corde lisse, de sangles aériennes et de trapèze – au travers duquel les artistes y sont passés en solo ou en duo –, plaqués presque comme un prétexte pour marquer le début ou la fin d’un acte, ici c’est la contorsion au sol et les pyramides humaines qui dominent. Empruntant les codes de la danse contemporaine sous la musique électro du compositeur Ori Lichtik, Circa mise sur l’entraide, les limites du corps, la communion de ses artistes et la confiance qu’ils ont les uns pour les autres, pour parler de vulnérabilité et de force. Ils se lancent, s'attrapent, se portent et parfois, s'échappent ou tombent avec une maitrise haletante.

PHOTO AGENCE QMI, MARIO BEAUREGARD

«Le spectacle est chorégraphié, mais les artistes ne reproduisent pas forcément toujours la même chose soir après soir. On sait ce qu’on fait et où on va, mais on demande aux acrobates d’être extrêmement présents dans le moment et de se connecter à leur ressenti, mais aussi aux autres corps avec lesquels ils travaillent», a indiqué le metteur en scène Ben Knaptin en entrevue à l’Agence QMI, quelques jours avant la première médiatique.

En parallèle, les costumes, très sobres, ont évolué au cours de la soirée vers la transparence, laissant voir, à la toute fin, le corps des artistes à travers leur combinaison noire. «Le deuxième acte nous permet d’avancer avec des costumes qui ressemblent plus à des vêtements du quotidien ("street clothes") et le troisième nous amène ailleurs, avec des vêtements plus abstraits, nous permettant de balancer la dramaturgie du spectacle, traduire ce qu’on veut raconter et montrer les limites de ce que le corps peut endurer», a décrit le metteur en scène, pour qui «le meilleur moyen de répondre à la question "c’est quoi être un humain?" c’est avec le vocabulaire du corps».

PHOTO AGENCE QMI, MARIO BEAUREGARD

Une connexion avec Montréal

«Humans 2.0» est la 10e création que Circa présente à Montréal, ce qui fait d’elle la compagnie étrangère la plus jouée à la TOHU depuis 2004. Elle fait aussi partie des troupes circassiennes les plus jouées au monde, mais pour Ben Knapton les arrêts à la TOHU sont toujours spéciaux.

«Au fil des années, nous avons présenté plusieurs de nos spectacles à la TOHU et c’est toujours très spécial chaque fois qu’on vient. C’est vraiment un des "highlight" de notre calendrier. Les échanges qu’on réussit à avoir avec le public de la TOHU c’est super important pour nous. Cette proximité qu’on a avec lui c’est vraiment spécial», a-t-il indiqué.