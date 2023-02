«J’suis pas homophobe»: Bernard «Rambo» Gauthier revient sur sa déclaration sur Patrick Huard

Le syndicaliste Bernard «Rambo» Gauthier est sorti de son mutisme mardi afin d’apporter certaines précisions sur les propos qu’il a tenus à l’endroit de Patrick Huard dans la foulée de la diffusion du Bye Bye 2022.

L’homme avait suscité la controverse en janvier dernier en traitant l’humoriste de «tapette à toupet» dans une déclaration vidéo dans laquelle il dénonçait son traitement dans l’émission de fin d’année.

«C’était un jeu de mots, explique M. Gauthier dans la vidéo dans laquelle on le voit au volant d’un véhicule. J’ai des amies lesbiennes, j’ai des amis gais et j’ai ben du fun avec eux autres. J’suis pas homophobe, loin de là».

M. Gauthier a ensuite déploré le climat de censure qui règne dans l’espace public. «Ç'a plus de crisse d’allure. On peut plus rien dire, on peut plus rien faire.»

Ce dernier a tenu à rappeler qu’il parlait en son nom personnel. «Je parlais au nom d’aucun syndicat, rappelle-t-il. La prochaine fois, pour pas briser des oreilles, pour pas briser des cerveaux, je vais le préciser.»

L’humoriste Patrick Huard, qui avait repris les traits de Rogatien, son personnage de la populaire émission Taxi 0-22, s’était moqué de l’implication de «Rambo» Gauthier dans le «convoi de la liberté».

Les «balounes» dans le ciel et le chemin Roxham

Le représentant syndical a également partagé son opinion sur plusieurs sujets de l’actualité.

Il a d’abord commenté la présence des ballons-espions chinois qui ont été aperçus dans le ciel de plusieurs pays.

«J’ai capoté ben raide, s’exclame-t-il. Esti que le monde gobe n’importe quoi ! C’t’a croire qu’ils vont nous espionner avec des balounes alors qu’il y a des satellites plein le ciel». Il a souligné que «ça fait trois ans que vous gobez n’importe quoi».

«Le chemin Roxham, ça fait 3, 4 ans qu’on vous dit que ça pas d’allure! Mais on est des complotistes, poursuit-il. Continuez d’avaler la marde des “merdias”.»

Il a conclu son message en souhaitant une bonne Saint-Valentin à ses abonnés.