La moitié des enfants américains ne mange pas un légume par jour

Un jeune enfant américain sur deux ne mange pas au moins un légume quotidiennement, comme recommandé pour la santé, selon une étude des autorités sanitaires publiée jeudi.

La proportion n'est qu'un peu meilleure pour les fruits: un jeune enfant sur trois (32%) n'en consomme pas au moins un par jour.

Ces estimations sont issues d'un questionnaire soumis, entre juin 2021 et janvier 2022, aux parents d'environ 18.300 enfants âgés d'entre 1 et 5 ans. Elles ont été publiées par les Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC), la principale agence sanitaire fédérale du pays.

Cette étude montre par ailleurs que 57% des enfants avaient bu une boisson contenant des sucres ajoutés au moins une fois durant la semaine précédant le questionnaire.

Les jeunes enfants ont besoin de nutriments spécifiques pour leur développement, qui peuvent être apportés par les fruits et légumes, ont souligné les CDC. Et les sucres ajoutés sont associés à un risque accru d'obésité, de caries, de diabète et de maladies cardiovasculaires.

L'étude a par ailleurs révélé des différences importantes entre États: dans le Vermont, seuls 30% des enfants entre 1 et 5 ans n'avaient pas mangé au moins un légume par jour durant la semaine précédente, contre près de 65% en Louisiane.

Le pourcentage d'enfants ne consommant pas un légume et un fruit par jour était en outre plus élevé chez les enfants noirs que les enfants blancs, et pour les enfants vivant dans des foyers plus pauvres avec peu de nourriture disponible.

De façon générale, les enfants de 1 an avaient plus de chances que ceux un peu plus âgés de consommer un légume et un fruit par jour.