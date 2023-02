La petite-fille d’Elvis dans la série Amazon «Daisy Jones and the Six»

La fille de Lisa-Marie Presley, Riley Keough, a partagé mercredi sur Instagram la bande-annonce de la série Daisy Jones and the Six, dans laquelle elle tient le rôle-titre et qui sortira le 3 mars prochain.

Riley Keough ressemble beaucoup à sa défunte maman - la chanteuse Lisa-Marie Presley, fille d’Elvis, décédée le 12 janvier dernier - dans la bande-annonce de la série Daisy Jones and the Six.

La petite-fille du King y incarne Daisy Jones, une jeune et talentueuse nouvelle chanteuse qu’un producteur décide d’associer au groupe de blues The Six. Leur ascension vers la célébrité se fera sous le signe de l’indiscipline, du sexe et du rock’n’roll. C’est l’acteur britannique Sam Claflin (Hunger Games) qui tient le rôle de Billy Dunne, le chanteur du groupe The Six.

Il s’agit de l’adaptation télévisuelle du livre du même nom écrit par Taylor Jenkins Reid, publié en 2019. La page couverture du roman - également partagé sur la page Instagram de l’actrice - a d’ailleurs été changée pour une photo de Riley Keough personnifiant Daisy Jones dans la série.

Riley Keough, 33 ans, est actrice, mannequin et réalisatrice. Elle est aussi l’une des trois filles de Lisa Marie Presley (qui avait 4 enfants avec son fil Benjamin qui s’est enlevé la vie en 2020).

Lisa Marie était la fille unique fille d’Elvis Presley. Elle est décédée une journée après avoir assisté à la plus récente cérémonie des Golden Globes où elle se trouvait en compagnie de sa mère, Priscilla Presley, afin d’applaudir le comédien Austin Butler qui a remporté le prix du meilleur acteur pour son rôle d’Elvis dans drame musical basé sur la vie du chanteur.

Riley Keough a partagé sur Instagram la dernière photo d’elle en compagnie de sa mère deux semaines après la mort de celle-ci. « Je me sens bénie d’avoir une photo de la dernière fois que j’ai vu ma belle maman », a-t-elle écrit.