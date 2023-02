La résilience de Matisse Hébert

En janvier 2022, le gardien Matisse Hébert a vécu l’un des pires cauchemars qu’un espoir de haut niveau peut vivre.

«Pendant un entraînement, ma jambe est restée coincée dans le sol et ma saison venait de prendre le bord. Le ménisque de mon genou gauche était déchiré. C’était comme si on m’avait enlevé tout ce que j’aimais.»

Matisse avait 17 ans et amorçait sa sixième année avec l’Académie du CF Montréal. À l’aube de l’âge adulte, la possibilité de faire le saut chez les professionnels était de plus en plus présente. En l’espace d’un instant, le rêve qu’il caressait depuis si longtemps semblait s’être envolé.

Un peu plus d’un an plus tard, Matisse a participé à la première portion du camp d’entraînement du feu Impact et a renoué avec ses coéquipiers de l’Académie. Cela n’aurait pas pu se produire sans deux choses: les bons soins qu’il a reçus au CHU Sainte-Justine et son attitude positive.

C’est pour faire la promotion de ces deux éléments que Matisse a décidé de revenir sur l’année la plus difficile de sa jeune vie.

«C’est important pour moi de partager mon histoire. Je veux envoyer le message aux plus jeunes qu’une grave blessure ne signifie pas la fin d’un rêve.»

De la visualisation

Le sportif a rencontré la chirurgienne orthopédique Marie-Lyne Nault quelque temps après sa grave blessure. Elle lui a offert deux choix, soit enlever son ménisque ou le rattacher. La première option lui aurait permis de revenir plus rapidement au jeu, alors que la seconde lui assurait une meilleure qualité de vie pour les nombreuses années qui vont suivre sa carrière au soccer. Matisse a choisi la deuxième voie.

«C’était tellement une grosse déchirure que ce n’était pas sûr à 100 % que la chirurgie ait des résultats positifs», s’est-il souvenu.

Lors d’une rencontre précédant l’opération, la Dre Nault a mentionné que le résultat de la procédure dépendrait de l’état de son genou et qu’elle allait seulement en avoir le cœur net sur la table d’opération.

«J’ai fait de la visualisation tous les soirs avant de me coucher, a raconté Matisse. Je visualisais que tout allait être à la bonne place dans mon genou, afin que le travail du médecin soit facilité. Finalement, c’est ce qui s’est passé.»

Du soutien

Scientifiquement, la visualisation qu’a faite Matisse n’a probablement rien changé. Elle a toutefois permis au jeune homme de cultiver la positivité.

«Matisse a une résilience incroyable», a souligné la Dre Nault.

«Du point de vue physique, il a fait ça à la perfection. C’est vraiment un exemple. Psychologiquement, il a fait preuve d’une belle maturité. Il était toujours positif et motivé quand il venait me voir.»

Questionné sur sa tendance à voir le verre à moitié plein, Matisse n’a pas caché qu’il a aussi connu des moments difficiles.

«Ça m’a permis de tester ma force mentale. C’était une épreuve difficile, mais je suis fier d’être resté positif.

«Mentalement, c’était épuisant par moment. Je me trouve toutefois chanceux d’avoir eu mes parents dans cette épreuve. Ils sont restés positifs, ce qui m’a aidé à faire la même chose.»

En plus de ses parents, le gardien a pu compter sur le soutien du préparateur mental de l’Académie et sur le personnel de Sainte-Justine.

Un fauteuil

Matisse est passé sous le bistouri le 23 mars 2022 et a finalement renoué avec le terrain en novembre de la même année. Entre ces deux moments, il y a eu beaucoup de physiothérapie et de longues heures passées dans l'un des fauteuils de la maison familiale de Saint-Jérôme.

«Dans les premières semaines, j’étais assis pendant 16 heures dans le même fauteuil et ensuite, j’allais dormir dans mon lit.»

Il a finalement quitté son siège huit semaines plus tard, après avoir fait ses premiers pas avec l’aide de sa physiothérapeute.

«La première fois que j’ai marché, c’était bizarre. J’étais à Sainte-Justine. J’avais des craintes, mais c’est revenu. C’était un sentiment incroyable.

«Ça m’a pris trois mois avant de pouvoir m’asseoir de nouveau dans ce fauteuil», a-t-il ajouté en riant.

«Matisse est un bon exemple pour tous mes autres patients, parce que son histoire démontre qu’il y a de la lumière au bout du tunnel», a indiqué la Dre Nault.