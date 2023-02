La télévision au Québec: «Qu’on s’en suce du consensus» -Richard Martineau

On peut certainement dire que Richard Martineau est reconnu pour sa franchise. Qu’on soit d’accord ou pas avec lui, il n’hésite jamais à donner et à expliquer son opinion. Et c’est exactement ce qu’il a fait aujourd’hui à son émission à QUB radio.

L’animateur s’en est pris ouvertement à la télévision québécoise. Selon lui, les débats sont de moins en moins des confrontations d’idées, et de plus en plus de simples conversations.

«La télévision est très consensuelle», a-t-il estimé.

Martineau met de l’avant les animateurs comme l’Américain Bill Maher qui, tout en abordant des questions de fond, n’hésitent pas à faire réagir par la polémique. C’est d’ailleurs, selon lui, une qualité que possèdent plusieurs humoristes québécois, comme Guy Nantel ou encore Christian Bégin.

«Il y a beaucoup de misère dans le monde. Il faut en parler», a affirmé Richard Martineau.

Son éditorial aujourd’hui se veut une excellente réflexion sur les débats au Québec, et surtout, sur la façon dont on devrait les faire, que ce soit par l’ironie, l’affirmation, ou encore, la bousculade. Chose certaine, selon lui, le consensus «bon-enfant» doit rapidement être remis en question.