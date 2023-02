Le CH face à l'équipe de l'heure

Le Canadien de Montréal tentera de porter à quatre sa série de victoires alors qu'il rendra visite aux Hurricanes de la Caroline, jeudi soir, au PNC Arena.

La tâche ne sera pas facile, puisque les Hurricanes sont la formation de l'heure dans la Ligue nationale de hockey, avec huit gains à leurs 10 derniers matchs. Ils s’approchent tranquillement des Bruins de Boston, qui caracolent depuis des lunes au sommet du classement général du circuit Bettman. Les «Canes» ont sept points de retard, en deuxième place.

Le CH, lui, est toujours au dernier rang du classement de la section Atlantique, avec 50 points. Or, les hommes de Martin St-Louis ont récemment vaincu les Islanders de New York, les Oilers d'Edmonton et les Blackhawks de Chicago.

Le Québécois Jonathan Drouin est particulièrement en forme ces temps-ci, avec cinq points à ses trois derniers duels, depuis qu'il est revenu de blessure. Il a également 12 points à ses 12 derniers matchs, mais n'a toujours pas marqué cette saison.

À Raleigh, le Tricolore amorce un voyage de quatre matchs à l'étranger.