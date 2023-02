Le fantôme de Riopelle

Cela devait être un spectacle grandiose pour rendre hommage à un artiste unique et légendaire. Malgré de grands moyens, Riopelle symphonique nous a malheureusement offert peu de moments magiques, jeudi, lors de sa grande première dans le cadre de Montréal en Lumière.

Le fantôme de Jean Paul Riopelle plane partout dans ce spectacle imaginé par Nicolas Lemieux, mis en scène par Marcella Grimaux et comprenant sept compositions de Serge Fiori, réarrangées par Blair Thompson.

Quand d’aussi grands noms se mêlent ensemble pour rendre hommage au grand Jean Paul Riopelle, dans le cadre de son centenaire, on était en droit de s’attendre à être époustouflé, jeudi soir, à la Salle Wilfrid-Pelletier.

Ce ne fut pas tout à fait le cas.

Le spectacle comprend près de 140 musiciens et choristes, un nombre très impressionnant d’artistes qu’on voit rarement tous ensemble sur une même scène.

Mais durant de longs moments, les quelque 70 choristes sont debout, statiques, sans chanter. Et on se demande pourquoi on les a invités. C’est lorsqu’ils chantent tous ensemble que les frissons arrivent et qu’on se dit qu’ils auraient pu être davantage utilisés.

Cet hommage à Riopelle comprend sa part de moments sympathiques, comme les quelques vieilles entrevues audio avec Riopelle lui-même, qui nous le présentent comme un être drôle et terre-à-terre.

Tout au long du concert, on peut aussi admirer plus de 80 œuvres de l’artiste, qui sont projetées sur des écrans. L’exercice ajoute du dynamisme au spectacle.

Divisé en cinq actes, Riopelle symphonique retrace la vie et le parcours artistique de celui qui est né en 1923 à Montréal. On commence dans les années 1930, avec l’éveil et l’émergence, on aborde sa percée internationale, dans les années 1950, et on termine avec son retour aux sources, en 1980.

Marie Saint-Pierre

Nous attendions-nous à un autre concert en nous rendant à la Place des Arts, jeudi soir ? Toujours est-il qu’on aurait aimé un peu plus de « oumf » dans cette création, qui comprenait un peu trop de passages à vide pour un assez court spectacle de 75 minutes.

Et les fameux costumes des musiciens, conçus par Marie Saint-Pierre. On nous avait dit qu’ils étaient spectaculaires et on aurait aimé les voir davantage. Mais à part le chef d’orchestre, Adam Johnson, qui portait un splendide costume représentant l’oie blanche, on n’a pas vraiment pu admirer les autres tenues.

Riopelle symphonique réussit malgré tout à nous donner le goût de nous plonger davantage dans la prolifique œuvre de Riopelle. Juste pour cela, le concert méritait de voir le jour.

►Riopelle symphonique sera présenté à nouveau vendredi soir et samedi, à la Salle Wilfrid-Pelletier.