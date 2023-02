Le NPD force un débat sur le système de santé public

Le NPD profite de sa journée d’opposition au Parlement pour forcer un débat sur l’intégrité du système de santé public, que le parti croit menacé en raison du manque de conditions imposé par Ottawa dans l’entente sur les transferts en santé.

• À lire aussi: Plus de privé en santé, une bonne chose pour la fille de Jean Charest ?

• À lire aussi: Il est temps de faire plus de place au privé en santé, croit Jean Charest

• À lire aussi: Transferts en santé: Legault avait prévenu les électeurs contre Trudeau

Jagmeet Singh le répète depuis plusieurs semaines: pas de soins de santé «à l’américaine» dans le système canadien, a-t-il martelé lors d’un point de presse jeudi.

«À cause des services de santé à but lucratif, la situation va empirer, parce que plus d’investissements dans un but lucratif veut dire qu’ils vont voler les travailleurs du système public», a-t-il argué.

Selon le chef néodémocrate, l’ouverture à une plus grande privatisation mènera à un service plus long aux urgences, et forcera les gens plus démunis à «lever des fonds» pour se faire soigner.

Photo d'archives, AFP

Les parlementaires auront quelques heures pour échanger sur cet enjeu jeudi. Puis, un vote sur la motion néodémocrate se tiendra le 6 mars, au retour de deux semaines de pause des activités en Chambre.

Loin d’avoir fermé la porte à la privatisation des soins de santé, le gouvernement Trudeau avait qualifié d’«innovation» l’ouverture aux soins privés remboursés par l’État en Ontario le mois dernier.

Il n’a pas rechigné non plus à la volonté avouée du gouvernement de François Legault de faire une plus grande place au privé dans le système de santé public.

Le NPD réclamait que l’intégrité de système public soit inscrite comme une condition dans l’entente sur les transferts en santé. Or, il n’y a aucune trace d’une telle condition dans la proposition d’Ottawa.

Appelé à dire s’il serait prêt à déchirer son entente pluriannuelle avec les libéraux, M. Singh a déclaré que la décision n’avait pas encore été prise.