Le suspect de la fusillade dans deux fermes californiennes plaide non coupable

L’homme soupçonné d’avoir tué sept de ses collègues travailleurs agricoles et blessé un autre mi-janvier en Californie a plaidé non coupable jeudi, selon plusieurs médias américains.

Zhao Chunli est accusé d’avoir perpétré deux attaques sur des fermes à champignons d’Half Moon Bay, près de San Francisco.

Ce Chinois de 66 ans, installé aux États-Unis depuis plus de dix ans, a comparu devant le tribunal de Redwood City, dans le nord de la Californie. Poursuivi pour meurtre et tentative de meurtre, il a rejeté via son interprète tous les chefs d’accusation retenus contre lui, selon le journal San Francisco Chronicle.

Si la plupart des victimes étaient également chinoises, deux étaient mexicaines.

Le suspect vivait avec sa femme sur l’exploitation agricole où s’est déroulée la première attaque. Les premiers éléments de l’enquête montrent que la fusillade pourrait avoir été motivée par un contentieux dans le cadre du travail, selon le parquet.

Quelques jours après son arrestation, M. Zhao a reconnu sa culpabilité auprès d’une journaliste de la chaîne NBC, lors d’une visite en prison.

Pour expliquer son geste, il avait alors déclaré souffrir de troubles mentaux et mis en avant le surmenage enduré pendant des années au sein de la ferme.

La tuerie perpétrée par Zhao Chunli est intervenue moins de 48 h après un autre massacre en Californie, mené par un septuagénaire d’origine asiatique qui a fait onze morts dans un dancing près de Los Angeles.

Ces deux carnages, menés à l’aide d’armes semi-automatiques, ont profondément choqué la communauté asiatique des États-Unis.

Le juge a ordonné une nouvelle comparution de M. Zhao le 3 mai prochain, selon le San Jose Mercury News.