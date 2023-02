Legault comme Charest?

L’absence de rapport de force du Québec au sein de notre Dominion a éclaté au visage de la CAQ cette semaine.

On dit que Justin Trudeau a bien joué ses cartes en matière de financement des soins de santé. Mais quand le système ne vous donne que des As, il n’y a rien là d’héroïque.

François Legault aurait pu le déplorer d’ailleurs, mardi, et tirer des leçons quant aux graves problèmes du fédéralisme canadien actuel. Au contraire, notre premier ministre a présenté une analyse déconcertante.

La faute aux gens

M. Legault, en définitive, a semblé dire que la faute revient aux Québécois, dépassés par la complexité de ces enjeux, malgré de prétendus efforts pour leur faire comprendre : « Depuis deux ans et demi, tous les premiers ministres des provinces et territoires... on a même acheté de la publicité pour l’expliquer. »

Les Québécois n’ont pas non plus été réceptifs à ses consignes de vote lors des élections fédérales de 2021 : « J’avais dit que M. Trudeau n’était pas ouvert ni à augmenter les transferts en santé ni à nous donner plus de pouvoir en immigration. Malgré ça, il est allé chercher une trentaine de députés. »

Depuis l’élection de la CAQ en 2018 et sa réélection en 2022, on a bien compris qu’à l’échelle canadienne, une majorité massive de sièges à l’Assemblée nationale ne procure aucun rapport de force particulier.

Au début du premier mandat, le chef caquiste promettait d’obtenir pour les Québécois une déclaration de revenus unique gérée par Québec. Il réclamait aussi « tous les pouvoirs » en immigration. La liste de demandes restées lettre morte s’allonge.

Outils

Et lorsqu’on l’interroge sur les manières de procurer un levier au Québec, François Legault rejette plusieurs des outils à sa disposition.

Le nombre et l’ampleur des problèmes soulevés dans les dernières années justifieraient la création d’une commission d’enquête. Je l’ai déjà écrit ici : un mélange de commission Tremblay (1953) sur les problèmes constitutionnels et de commission Séguin (2001) sur le déséquilibre fiscal serait très « pédagogique ». Sans fermer la porte, M. Legault ne sembla pas chaud à l’idée, mardi. Pourtant, un (bon) rapport peut donner de la force !

Des référendums « sectoriels » ? Il l’avait évoqué pendant la dernière campagne pour le rapatriement des pouvoirs en immigration, avant d’abandonner l’idée. Il fallait pourtant « travailler à rassembler les Québécois derrière cette idée ». Hier, pour le financement en santé, il répondit : « On n’est pas là. Pour l’instant... »

Chose certaine, s’il ne fait rien ou alors se contente de campagnes de pub, on sera en droit de lui servir une phrase que son conseiller et rédacteur de discours Stéphane Gobeil écrivait dans un essai souverainiste, en 2011, avant qu’il ne joigne la CAQ : « Les tenants du fédéralisme [...] se gardent bien d’essayer d’obtenir quoi que ce soit du Canada, sachant qu’ils essuieront un refus cinglant, qui pourrait rallumer les braises qui couvent. C’est cette crainte qui fait en sorte que les Jean Charest et, maintenant, François Legault se gardent d’entrer dans un rapport de force avec Ottawa. » (Un gouvernement de trop, Vlb, p. 28)