L’entraîneur-chef des Élites de Jonquière quitte son poste

L'entraîneur des Élites de Jonquière a démissionné de son poste, jeudi en fin d’après-midi, à la suite des révélations de notre Bureau d’enquête.

Arnaud Dubé avait été dénoncé par cinq de ses joueurs l'an dernier pour des propos jugés inappropriés. Il aurait notamment traité ses joueurs de «fifs» et les aurait incités à se blesser lors d’entraînement punitifs. Il s'en était alors tiré avec une simple formation de trois à cinq heures visant à corriger son comportement, ce que des parents et le président de Hockey Saguenay-Lac-Saint-Jean, Patrice Fillion, avaient dénoncé.

«Je croyais avoir été jugé convenablement par un organisme externe qu’est le Programme de l’Officier des plaintes à l’intégrité dans le sport pour les événements qui sont survenus en 2021 », a indiqué Arnaud Dubé, par communiqué, en annonçant sa démission.

« Ce fut un processus sérieux et rigoureux. Les ajustements avaient été apportés. Malheureusement la situation a pris trop d’ampleur, je me dois de me retirer de mes fonctions aujourd’hui», a ajouté l’entraîneur de la ligue M18 AAA.