Les déceptions du chef de l’opposition

Personne ne postule pour devenir chef de l’opposition, souligne Claude Villeneuve, qui a hérité de ce poste à l’Hôtel de Ville de Québec, où il affronte un maire qui voulait faire de la politique autrement, mais qui le déçoit.

Après avoir été conseiller et rédacteur de discours de Pauline Marois, cet ex-chroniqueur au Journal s’est lancé en politique parce qu’il avait envie « de travailler sur du tangible et de laisser des traces ».

Or, le rôle de chef de l’opposition est ingrat et la visibilité, difficile à obtenir, reconnaît Claude Villeneuve.

De son propre aveu, il a vécu « une courbe d’apprentissage élevée » depuis un an et demi, et c’est très stimulant.

Puis, l’élu est parvenu à structurer l’opposition officielle, ce qui manquait cruellement.

Changement de ton

Au départ, M. Villeneuve a voulu donner sa chance à Bruno Marchand, avec qui il constatait des atomes crochus, et qui disait vouloir faire de la politique autrement. Sauf que la politique étant ce qu’elle est, le résultat ne pouvait être que décevant.

Ainsi, les belles intentions de collaboration du départ se sont vite envolées. Le ton a changé entre les deux hommes. L’été dernier, l’opposition officielle a été écartée du comité exécutif.

Quant au parti de Bruno Marchand, M. Villeneuve constate qu’il s’apparente à celui d’un seul homme, ses collègues étant peu visibles.

Puis, le maire digère plutôt mal les critiques, comme en témoigne son attitude lorsqu’il est appelé à réagir. « C’est très cassant », constate M. Villeneuve.

Il remarque que parfois, le maire improvise et se place lui-même en situation d’impuissance, signes d’inexpérience.

Et surtout, le maire a remporté l’élection après avoir fait de grandes promesses, mais tarde à préciser sa vision pour Québec. À cet égard, la prochaine année sera effectivement déterminante.

Plusieurs défis

Un chef de l’opposition passe beaucoup de temps à critiquer : c’est son rôle.

S’il décide de se lancer dans la course à la mairie, ce à quoi il réfléchit, Claude Villeneuve devra bien sûr se faire connaître davantage, il en est très conscient.

Mais il devra surtout clarifier ce qu’il entend offrir de plus et de différent, par rapport à l’administration Marchand.

Une chose est sûre, sa candidature enrichirait le débat, comme c’est le cas depuis son arrivée sur la scène municipale.