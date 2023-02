LNH: les derniers gardiens québécois à avoir savouré une première victoire

Le natif de Blainville Kevin Mandolese a fait les choses en grand à son premier match dans la Ligue nationale de hockey (LNH), mardi, effectuant 46 parades dans une victoire de 3 à 2 des Sénateurs d’Ottawa face aux Islanders de New York.

L’époque où les gardiens québécois dominaient le circuit Bettman est peut-être révolue, mais plusieurs autres portiers de la Belle Province ont goûté à la victoire pour la première fois de leur carrière lors des dernières années.

Zach Fucale

La route a été longue et parsemée d’embûches pour le natif de Rivière-du-Loup entre sa sélection en deuxième ronde par le Canadien de Montréal, en 2013, et sa première victoire dans la LNH, huit ans plus tard. Après une excellente saison dans la Ligue américaine, Fucale a eu droit à son baptême du feu avec les Capitals de Washington le 11 novembre 2021. Face aux Red Wings de Detroit, l’ancien des Mooseheads de Halifax avait repoussé chacune des 22 tentatives adverses dans une victoire de 2 à 0. Même s’il affiche un taux d’efficacité de ,924 en quatre matchs dans la LNH, Fucale évolue encore avec les Bears de Hershey.

Samuel Montembeault

Avant de lutter pour le poste de gardien partant du Tricolore, Montembeault tentait tant bien que mal de faire sa place avec les Panthers de la Floride. Après presque deux saisons complètes avec les Thunderbirds de Springfield, le sympathique «Monty» a été rappelé par le grand club à la fin de la campagne 2018-2019. Dès son deuxième départ, le 8 mars 2019, l’ancien de l’Armada de Blainville-Boisbriand s’était démarqué en stoppant 25 lancers dans une victoire de 6 à 2 aux dépens du Wild du Minnesota. Montembeault avait d’ailleurs remporté ses trois départs suivants... avant de conclure la saison avec six défaites consécutives.

Maxime Lagacé

Jamais repêché, le portier originaire de Saint-Augustin a porté les couleurs de cinq équipes professionnelles en quatre saisons avant de faire ses débuts dans la grande ligue, avec les Golden Knights de Vegas. Au Centre Canadian Tire, Lagacé a contribué à une victoire de 5 à 4 face aux «Sens», le 4 novembre 2017, en repoussant 24 des 28 rondelles dirigées vers lui. Aujourd’hui âgé de 30 ans, il n’a jamais disputé plus de rencontres dans la LNH en une campagne que lors de sa saison recrue. En 16 duels, il avait montré un dossier de 6-7-1 et un taux d’efficacité de ,867. En 2022-2023, Lagacé porte les couleurs du Crunch de Syracuse.

Antoine Bibeau

Membre des Foreurs de Val-d’Or lorsqu’ils ont atteint la demi-finale de la coupe Memorial en 2014, Bibeau en est à sa neuvième saison chez les professionnels et il évolue présentement avec les Senators de Belleville. Ancien espoir des Maple Leafs de Toronto, le natif de Victoriaville avait fait très bonne impression à ses deux seuls matchs avec l'équipe de la Ville Reine. Bibeau avait conclu l’année 2016 de la meilleure façon, le 29 décembre, en triomphant 3 à 2 face au Lightning de Tampa Bay, grâce à un filet de Nazem Kadri en prolongation. Ses deux seules autres présences dans la LNH sont venues en 2019, avec l’Avalanche du Colorado.

Jean-François Bérubé

En voilà un autre qui a mangé son pain noir entre ses brefs passages dans la LNH. Le Repentignois a disputé près de 250 matchs dans la Ligue américaine, les plus récents dans les couleurs des Checkers de Charlotte. Dans le circuit Bettman, l’aventure de Bérubé s’est amorcée en 2016, avec les Islanders. À son deuxième départ, le 2 février, il avait mené les siens vers un gain de 5 à 3 face au Wild en arrêtant 40 tirs. Bérubé, 31 ans, a d’ailleurs pris part à six matchs des Blue Jackets de Columbus la saison dernière.

Louis Domingue

Avant de défendre la cage des Penguins de Pittsburgh pendant six matchs éliminatoires, le printemps dernier, Domingue a porté les couleurs de cinq autres équipes de la LNH. C’est avec les Coyotes de l’Arizona, l’équipe qui l’a repêché, qu’il a disputé ses 84 premiers duels. Le 1er février 2015 est sans doute resté gravé dans la mémoire du Maskoutain, puisqu’il avait remporté un premier match en aidant les siens à vaincre le Canadien de Montréal 3 à 2 au Centre Bell. Pour la petite histoire, Alex Galchenyuk avait marqué deux fois dans les cinq premières minutes du match, mais un doublé de Lauri Korpikoski avait permis à l’équipe du désert de se sauver avec la victoire.