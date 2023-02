L’objectif de Danny Maciocia

Pour reprendre l’expression anglaise, c’était business as usual chez les Alouettes, hier. La routine, quoi. Mario Cecchini et Danny Maciocia répondaient aux journalistes dans le vestiaire de l’équipe. C’était comme si rien de dramatique ne s’était passé ces dernières semaines.

Les questions portaient évidemment sur le retour de Cecchini à la présidence et sur les difficultés que Maciocia a éprouvées à faire son travail de directeur général, faute de budget pour négocier des contrats.

Pour d’autres organisations sportives, de tels sujets auraient été hors de l’ordinaire. Mais pas pour les Alouettes.

C’est comme si ça s’inscrivait dans la normalité des choses. C’est comme parler du mauvais temps.

Offres d’équipes américaines

Reste que la réalité est tout autre. Cecchini et Maciocia en ont vu des vertes et des pas mûres au cours des dernières semaines.

Cecchini a été cavalièrement mis à la porte par Gary Stern, partenaire minoritaire de l’ancienne administration, quelques jours avant Noël.

Maciocia a songé à quitter le nid, comme il l’a admis avec franchise pendant le point de presse. Mais contrairement à ce qu’il a dit, il y a pensé plus que 30 secondes.

Comme on dit chez nous, il en avait plein son casque !

« Tu te poses beaucoup de questions », a-t-il dit lorsque je lui ai parlé seul à seul.

« Est-ce que je continue ? Est-ce que je passe à autre chose ?

« Des offres se sont présentées. Des opportunités assez intéressantes aux États-Unis. J’ai discuté avec certains amis qui envisageaient d’accepter des postes intéressants. Ils m’ont demandé si j’étais prêt à aller travailler avec eux. »

Maciocia connaît beaucoup de gens de football au sud de la frontière, même s’il n’y a jamais travaillé.

Il assiste à plusieurs séminaires de football en sol américain. Ses fonctions l’amènent à faire aussi des missions de recrutement au cours de l’hiver. Il se trouvait en tournée dans l’Ouest américain quand il a remis en question son avenir avec les Alouettes.

Créer un héritage

Mais déménager dans un autre pays n’est pas toujours facile pour un homme marié et père de trois filles âgées de 24, 20 et 15 ans. Ça demande des compromis et des sacrifices.

L’amour que Maciocia porte aux Alouettes l’a finalement emporté.

« J’aurai 56 ans cette année, a-t-il continué. Il me reste quelques années dans le métier. Je veux que l’expérience que j’ai vécue ces dernières semaines fasse partie de mon legs.

« Je veux apporter beaucoup. Que ce soit sur le terrain comme à l’extérieur. Quand je vais quitter, j’aimerais que l’organisation soit en meilleur état que lorsque je l’ai prise en main.

« Je voudrais que les Québécois qui veulent gagner leur vie dans le football puissent se dire qu’ils ne doivent pas obligatoirement le faire comme joueur seulement, mais comme dirigeant aussi. »

Bon côté à toute chose

Maciocia ne s’attendait pas à devoir vivre un enfer lorsqu’il a quitté les Carabins de l’Université de Montréal pour se joindre aux Alouettes.

« Jamais je ne me serais attendu à ça. Comme je ne m’attendais pas non plus à ce qu’on soit frappé par une pandémie qui a interrompu nos activités », a-t-il continué.

Mais il préfère voir le bon côté des choses. « Si les anciens propriétaires ne me donnent pas la job, s’ils n’embauchent pas Mario, on n’aurait peut-être pas été en mesure de voir ce qui s’est fait au cours des deux dernières années, a-t-il expliqué.

« On n’aurait peut-être pas vu autant de Québécois avec l’équipe. Donc, il y a du bon. »

Maintenant qu’il a le budget pour fonctionner, Maciocia regarde résolument vers l’avant.

« La question qu’il faut se poser est la suivante : est-ce qu’on peut amener cette organisation à un niveau supérieur ? J’aime croire que oui. Mais pour ça, il faut que tout soit bien aligné.

« Qu’il s’agisse du Canadien, du CF Montréal, du Journal de Montréal ou de n’importe quelle autre entreprise, c’est la clé du succès. Sinon, des problèmes t’attendent.

« Ça part d’en haut. »

Maintenant ou jamais !

Cette fois-ci sera-t-elle la bonne ? Les Alouettes passeront-ils aux mains d’intérêts québécois ? C’est à souhaiter, ça fait longtemps qu’on le dit. En fait, c’est maintenant ou jamais !

Plusieurs groupes locaux étaient sur les rangs lorsque la famille Wetenhall a donné les clés de l’équipe aux propriétaires des huit autres équipes de la Ligue canadienne de football en 2019. Il y a lieu de penser que certains d’entre eux sont encore intéressés.

L’achat des Alouettes par des intérêts locaux serait normal et logique. Qui d’autres que des gens de chez nous connaissent mieux le marché montréalais ?

Or, il n’y a eu que deux propriétaires québécois dans l’histoire du football professionnel à Montréal.

Le premier a été Léo Dandurand, cofondateur de l’équipe avec Lew Hayman en 1946. Originaire de Bourbonnais, en Illinois, mais ayant déménagé à Montréal dans sa jeunesse, Dandurand fut aussi copropriétaire du Canadien de 1921 à 1935.

Charles Bronfman a pour sa part acheté le club de football montréalais à la suite du fiasco Skalbania en 1981. Les Alouettes étant en faillite, ils avaient été remplacés par le Concorde de Montréal.

Proprios locaux

Les huit autres formations de la LCF sont toutes des propriétés locales.

Les Argonauts de Toronto font partie de l’empire Maple Leaf Sports and Entertainment, qui possède les Maple Leafs de la Ligue nationale de hockey et leur club-école de la Ligue américaine (Marlies), les Raptors de la NBA et le Toronto FC de la MLS.

Les Roughriders de la Saskatchewan et les Elks d’Edmonton appartiennent pour leur part à des groupes publics. Le partenariat des Roughriders est partagé entre 12 074 actionnaires tandis que 80 investisseurs se divisent la propriété des Elks.