Martin J. Walsh nommé à la tête de l’AJLNH

C’en était devenu un secret de Polichinelle, mais l’Association des joueurs de la Ligue nationale de hockey (AJLNH) a officiellement fait de Martin J. Walsh son nouveau directeur, jeudi.

• À lire aussi: Olli Maatta a convaincu les Red Wings

• À lire aussi: Pierre Dorion se donne deux semaines de réflexions

L’AJLNH, représentée par un comité de sélection de 10 joueurs, a rendu sa décision dans un communiqué. Âgé de 55 ans, Walsh occupait précédemment le poste de secrétaire au Travail des États-Unis. Il a aussi été maire de la ville de Boston de 2014 à 2021.

«Je suis honoré d’avoir été choisi en tant que directeur de l’AJLNH, a indiqué l’Américain. En acceptant cette offre, je m’engage à faire tout mon possible pour défendre les intérêts des joueurs. Mes années d’expérience dans le mouvement syndical et dans la vie publique m’ont appris à ne jamais prioriser mes intérêts personnels.»

«J’ai hâte de travailler avec les joueurs et le personnel pour faire de l’AJLNH la meilleure et la plus efficace équipe possible.»

L’attaquant des Sabres de Buffalo Kyle Okposo, qui faisait partie du comité de sélection, s’est réjoui de l’embauche d’un «leader reconnu».

«Son énergie et sa capacité à comprendre les joueurs sont ressorties du lot aux yeux du comité. Nous cherchions ces qualités précises dans notre processus pour choisir un nouveau directeur.»

Walsh, qui remplacera Donald Fehr, entrera en fonction à la mi-mars.

Outre Okposo, Ian Cole (Lightning de Tampa Bay), Mattias Ekholm (Predators de Nashville), Justin Faulk (Blues de St. Louis), Sam Gagner et Nate Schmidt (Jets de Winnipeg), Zach Hyman (Oilers d’Edmonton), Kevin Shattenkirk (Ducks d’Anaheim), Jacob Trouba (Rangers de New York) et James van Riemsdyk (Flyers de Philadelphie) constituaient le comité.