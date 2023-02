Pénible attente pour la conjointe de Samuel Gauthier disparu depuis 2 mois

La conjointe d’un homme porté disparu depuis deux mois sur la Côte-Nord cherche des réponses. Carolanne Dufour est sans nouvelle de Samuel Gauthier, le père de ses enfants, et garde peu d’espoir de le revoir vivant. Elle s’accroche tout de même à l’idée qu’une langue se délie pour faire éclater la vérité.

Le mystère plane autour de la disparition de Samuel Gauthier, cet homme de 28 ans de Québec qui a été vu pour la dernière fois sur la Côte-Nord, plus précisément à Port-Cartier, dans la nuit du 10 au 11 décembre dernier. Les semaines qui passent ne font que confirmer les doutes de sa conjointe, Carolanne Dufour, selon lequel l'homme n'est plus en vie.

«On ne parle pas d’un suicide, on ne parle pas d’un départ volontaire», a-t-elle indiqué en entrevue à TVA Nouvelles. «On parle d’un pied mis à la mauvaise place au mauvais endroit avec des mauvaises personnes. C’était déjà de ça qu’on parlait à la base. Là, c’est de plus en plus concret. L’espoir est très très mince. À la limite, c’est moi qui vais faire le saut s’il revient cogner chez moi d’ici quelques semaines.»

Carolanne Dufour, qui a pris des initiatives personnelles en distributions des tracs et en organisant des recherches sur le terrain lors d’un passage sur la Côte-Nord au cours des dernières semaines, s’en remet aujourd’hui à l’enquête policière. Elle indique avoir eu récemment des contacts avec de nouveaux enquêteurs de la Sûreté du Québec. Bien qu’aucun développement lui a été transmis, elle leur accorde toute sa confiance.

«Juste le fait que ce soit différents professionnels qui prennent les devants, que ce soit la Sûreté du Québec (SQ), les enquêteurs des cimes majeurs, les enquêteurs perfectionnés dans les homicides et les meurtres, je pense que c’est un bon indice qui réussit à me situer même si l’enquête devient plus silencieuse.»

Sur le plan familial, Carolanne Dufour tente de vivre le plus sereinement possible l’attente d’un développement de l’enquête et essaie de trouver les bons mots pour ses enfants. Mais devant une telle disparition, les certitudes n’existent pas, ce qui pour elle, est particulièrement lourd à porter.

«Par contre, j’ai envie de savoir qu’est-ce qui s’est passé et où se retrouve-t-il malgré son état? C’est important pour moi d’être capable de l’avoir près de moi pareille, s’il est vivant ou s’il ne l’est pas, pour pouvoir avoir des explications justes pour mes enfants aussi.»

La SQ confirme que l’enquête est en cours et que des vérifications sont faites régulièrement. Les personnes qui auraient des informations pertinentes à propos de cette disparition peuvent le faire de façon confidentielle.