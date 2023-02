Pimp ton prof!

Donc, après l’histoire du prof qui a pu continuer d’enseigner même s’il avait mis deux de ses étudiantes enceintes, voici le prof qui a pu continuer d’enseigner même s’il a été condamné à trois reprises pour proxénétisme !

Je savais qu’on connaissait une grave pénurie de main-d’œuvre dans le milieu de l’éducation, mais je ne savais pas que la situation était telle qu’on était rendu à embaucher des criminels...

Va-t-on ouvrir des bureaux de recrutement dans les pénitenciers ?

Tant qu’à faire...

DEUX SENTENCES BONBON

Pensez à ça deux minutes...

Des candidats qualifiés qui vendraient leur mère pour pouvoir enseigner ont vu leur candidature rejetée pour des peccadilles bureaucratiques... Alors que nous manquons de profs !

Mais un récidiviste qui a été arrêté à trois reprises pour proxénétisme a pu enseigner pendant 20 ans sans être embêté !

Pas mal, non ?

Pas à dire, le Québec sait faire !

Plus on lit sur cette histoire, plus on a le goût de se frapper la tête sur les murs...

En octobre 1997, le gars (Serge Dupuis) est arrêté alors qu’il se trouve dans une chambre de motel avec quatre jeunes femmes, dont une mineure. Des documents saisis à son domicile démontrent qu’il tenait une maison de débauche et vivait des fruits de la prostitution.

On le remet en liberté en attente de son procès, à condition qu’il se tienne loin du motel où il a été arrêté et qu’il ne communique pas avec six personnes.

Un mois plus tard, alors qu’il est toujours en attente de son procès, le gars est arrêté une deuxième fois pour le même crime 1) alors qu’il se trouve dans le motel où il ne devait pas être et 2) alors qu’il est en compagnie de trois jeunes femmes, dont une qu’il n’avait pas le droit de rencontrer !

Deuxième arrestation pour proxénétisme, et deux bris de conditions !

La trifecta !

Or, savez-vous quelle a été sa sentence ?

(Roulement de tambour...) Huit mois !

Huit petits mois !

Le gars purge sa peine, sort de prison... et est arrêté une troisième fois, toujours pour proxénétisme !

Cette fois-ci, la justice va mettre ses culottes et lui donner une sentence sévère, non ?

Eh bien... non.

Le juge le condamne à deux ans moins un jour !

IL EST BON AVEC LES JEUNES !

En 2003, alors qu’il a été condamné à deux reprises pour avoir « pimpé » des jeunes, Serge Dupuis est embauché... comme prof !

Comme si de rien n’était !

Parce que les directeurs de l’école et de la commission scolaire n’ont pas été foutus de prendre 10 minutes de leur précieux temps pour faire les vérifications nécessaires !

Alors que les arrestations de ce récidiviste avaient fait les manchettes des journaux !

Et que son dossier était accessible à tout le monde !

On regarde ça, et on s’arrache les cheveux...

C’est comme cet homme qui ne devait pas conduire de poids lourds à cause de ses troubles mentaux, mais à qui la SAAQ a tout de même donné un permis !

Avec le résultat que le gars a causé un carambolage mortel !

Coudonc...

À quoi ça sert Internet, dans la fonction publique ?

À jouer à Candy Crush ?