Portrait de lectrice, Geneviève Leclerc: un faible pour les romans jeunes adultes

Maintenant qu’elle a lancé son nouvel album, Interprète, la chanteuse Geneviève Leclerc parle des livres qui l’ont laissée sans voix.

Récemment, qu’avez-vous lu avec beaucoup de plaisir ?

Photo fournie par les Éditions Robert Laffont

Les trois tomes de la série Le joyau d’Amy Ewing. En principe, cette série est censée s’adresser aux ados, mais moi j’adore ce genre d’histoire à l’eau de rose dans laquelle il y a aussi beaucoup d’action. D’une certaine manière, ça m’a fait un peu penser à Hunger Games. Sauf qu’ici, ça parle surtout du principe d’être né avec des privilèges ou pas. Il y a quelque chose de mythique, de féerique là-dedans, et ça se lit très vite. Moi j’ai lu la trilogie en trois ou quatre jours.

Et juste avant ça c’était... ?

Photo fournie par Saint-Jean Éditeur

Le premier tome de la saga Les sept sœurs de Lucinda Riley. Là j’en suis au deuxième tome, avec La sœur de la tempête. Cette fois c’est pour les adultes, mais j’aime quand même la façon qu’a l’auteure de dévoiler l’intrigue. Elle ne se perd pas dans les descriptions à n’en plus finir et elle donne toujours envie de tourner les pages. Cette saga compte sept tomes, alors il ne faut pas que je perde le fil si je veux me rendre jusqu’au bout !

Vous pouvez maintenant nous parler de votre plus gros coup de cœur ?

Photo fournie par les éditions Folio Junior

Sans hésitation, c’est Harry Potter de J. K. Rowling. Moi, je ne lisais pas avant. Je n’aimais pas ça. Mais quand je suis tombée dans cette série, elle m’a passionnée d’un bout à l’autre. Harry a changé ma vie, littéralement. Il a changé ma façon de rêver, de construire demain. Harry ne tombe jamais dans la facilité et c’est un exemple de résilience et de courage auquel on s’identifie, car on veut tous appartenir à un groupe. Je dois beaucoup à cette série de livres là.

Est-ce qu’il y a un autre livre que vous avez adoré ?

Photo fournie par les Éditions Robert Laffont

Oui, La sélection de Kiera Cass. J’ai aimé ça, car c’est une histoire où l’héroïne, dont le destin est presque tracé d’avance, va essayer de changer la donne, de se sortir de ça en faisant autre chose. Je croyais qu’il y avait juste trois tomes, et là je me rends compte qu’il en a cinq. Il va falloir que je les lise ! Ces livres me parlent parce que quand j’ai réalisé que, oh mon Dieu, j’étais gaie, le plus gros deuil que je pensais devoir faire était de ne jamais avoir de robe blanche de mariage...

Du côté des classiques, vous avez un titre chouchou ?

Éditions Jouvence

Les quatre accords toltèques de Don Miguel Ruiz. À l’époque où j’ai lu ça, j’étais complètement perdue parce que je venais de rencontrer Georgina sur un bateau et que je ne savais pas trop ce qui était en train de m’arriver. Et puis j’ai lu ce livre et pendant une semaine j’ai essayé d’être impeccable avec mes paroles (ce n’est pas juste d’éviter la médisance, c’est aussi de pratiquer l’empathie !), de ne rien prendre personnel, de ne pas me lancer dans les suppositions et de toujours faire de mon mieux. Ça m’a aidée à prendre du recul, à savoir qu’est-ce que je voulais faire de ma vie.

Quel livre consultez-vous le plus souvent dans votre quotidien ?

Le dictionnaire ! Surtout Antidote, un dictionnaire en ligne. Quand Antidote ne marche plus sur mon ordi, je pète une coche ! Parce que sans lui, je ne peux répondre à aucun courriel. Mon français est vraiment poche à l’écrit, alors j’ai toujours besoin d’un dictionnaire pour ne pas faire trop de fautes.

Et quels livres peut-on voir traîner sur votre table de chevet ?

Éditions Pratico-Pratiques

Des livres de recettes ! Je suis une grande fan de livres de recettes ! J’ai tous les livres sur la cuisine à l’air fryer et je peux dire que j’aime bien les tomes 1 et 2 de Cuisiner à l’air fryer (aux Éditions Pratico-Pratiques). Cet appareil-là, il change tout. Tu mets des hamburgers là-dedans, le gras tombe dans le fond et ça sort comme si ça avait été cuit au charcoal. Ça prend huit minutes, c’est magnifique.

Qu’est-ce que vous vous promettez absolument de lire d’ici la fin de l’année ?

L’inconnu de Sandy Cove de Sylvie Ouellette. Je l’ai commencé il y a un moment et là il faut que je le recommence depuis le début parce que j’ai perdu le fil. Pas parce que ce n’est pas bon, mais parce que j’ai eu plein de trucs à faire. J’aime la romance ! Je suis très « grandes robes/films d’époque », et pour ce qui est des livres, je suis moins moderne dans mes goûts !