Pour réserver sa place: les vols de panneaux de stationnement explosent à Montréal

Les vols de panneaux de signalisation explosent à Montréal alors que des citoyens les utilisent pour se réserver des places de stationnement pendant les opérations de déneigement ou la visite d’un proche.

• À lire aussi - Panneaux de stationnement: Montréal aussi veut arrêter de ne rien comprendre

«On doit fabriquer en moyenne 2000 panneaux par année seulement pour remplacer ceux qui ont été volés à Montréal», mentionne le directeur d’une compagnie de signalisation qui a préféré garder l’anonymat pour ne pas nuire à son entreprise.

La compagnie en question dénote une hausse préoccupante des vols de pancartes d’interdiction de stationnement, souvent utilisées à des fins personnelles par des Montréalais.

«On fait des patrouilles de façon régulière et normalement dans une journée on va récupérer une trentaine de panneaux qui ne sont pas aux bons endroits», explique-t-il.

Le stationnement étant particulièrement problématique à Montréal en raison des opérations de déneigement, des chantiers de construction et des travaux publics, plusieurs résidents décident d’utiliser sans permis des panneaux «défense de stationner» pour s’assurer d’avoir une place disponible en tout temps devant leur résidence.

«À Montréal, on le voit qu’on manque beaucoup de stationnements, donc ça arrive très souvent qu’il y ait des vols sur les chantiers», déplore Mikaël Bruzzese, le propriétaire de la compagnie National Signalisation, située à Montréal.

Photo Agence QMI, Thierry Laforce

Le jeune entrepreneur de 25 ans doit user de vigilance pour éviter les mauvaises surprises.

«Nos équipes vont installer les panneaux tôt le matin et les récupérer en début de soirée, pour essayer d’éviter le plus possible les vols», indique-t-il.

Malgré toutes les précautions, il arrive régulièrement que les clients avec lesquels il fait affaire doivent débourser de leur poche pour des panneaux qui ont disparu pendant la nuit.

«C’est certain qu’il y aurait des améliorations à faire pour changer cette situation. Notamment en assurant une surveillance plus constante sur les chantiers, mais les travailleurs en ont déjà beaucoup à gérer», ajoute-t-il.

Réserver sa place

Le Mile-End et Le Plateau-Mont-Royal semblent être des quartiers où l’utilisation illégale et le vol de ce type de panneaux sont très populaires, selon ce que rapportent des résidents et des travailleurs.

« Dans le secteur du Plateau, ça arrive énormément, je vais installer mes panneaux ou mes cônes un soir et que le lendemain ils ont été déplacés ou sont carrément disparus », relate Michael Stavrou, propriétaire chez Construction Stavrou.

Une résidente de 40 ans qui a préféré taire son nom a bien failli se faire prendre à son tour, alors qu’une signalisation est apparue derrière sa voiture en pleine opération de déneigement.

L’objectif étant de lui faire déneiger son espace de stationnement pour ensuite le lui voler.

«Avant de déplacer mon auto, j’ai appelé au 311, pour vérifier. C’est à ce moment qu’on m’a informée qu’aucun permis n’avait été émis à cet endroit», mentionne-t-elle.

C’est en partageant son histoire sur une page Facebook du Mile-End que plusieurs de ses voisins ont affirmé eux aussi avoir été témoins de cette pratique. Plusieurs personnes auraient pris l’habitude de conserver des pancartes d’interdiction de stationner et les installeraient dans la rue au moment d’une opération déneigement ou de la visite d’un proche.

«Maintenant, je me demande à quel point il y a une vigile qui est faite par la Ville», se questionne la résidente du Mile-End, qui porte une toute nouvelle attention à ces petites pancartes qui apparaissent dans son coin.