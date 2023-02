Qualité de l’air dans Limoilou: forcé de payer pour obtenir des données

Frustré des longs délais pour obtenir des données du ministère de l’Environnement sur la qualité de l’air, le conseil de quartier du Vieux-Limoilou demande à la Ville de Québec d’assumer une facture de 2 500 $ par an afin de les avoir plus rapidement.

Les membres du conseil de quartier ont adopté une résolution, mercredi soir, pour demander à la Ville d’autoriser une dépense de 206 $ par mois (soit 2 472 $ pour l’année 2023). De cette façon, le conseil de quartier pourra effectuer une demande mensuelle d’information auprès du service Info-Air du ministère de l’Environnement.

Cela lui permettra d’obtenir des données numériques exploitables sur divers contaminants (ex : nickel, particules fines, composés organiques volatils, dioxyde de soufre, etc.) mesurés à la station de la rue des Sables, située à proximité de l’autoroute Dufferin-Montmorency et de la rivière Saint-Charles.

Les plus récentes données, accessibles à tous gratuitement en ligne, remontent à l’année 2021 sur le site web du Réseau de surveillance de la qualité de l’air du Québec, s’indigne le président du conseil de quartier, Raymond Poirier. Celles sur le nickel datent, au mieux, d’avril 2022, ajoute-t-il.

« Pour nous, c’est une façon de dire : "Donnez-nous de l’argent, on va les acheter au ministère de l’Environnement si celui-ci n’est pas en mesure de nous les fournir de façon diligente, régulière et garantie." Dans l’état actuel des choses, les données ne sont pas accessibles publiquement », critique-t-il.

Chaque conseil de quartier a accès à des subventions maximales de 5 500 $ par an pour des « projets d’initiative » mais l’argent provient de la Ville de Québec qui doit approuver chaque projet à la pièce.

M. Poirier espère que le message sera entendu à la Ville de Québec et que sa sortie mettra, par la même occasion, de la pression sur le ministère de l’Environnement pour qu’il fournisse les données réclamées depuis des lustres par les différents comités citoyens mobilisés sur l’enjeu de la pollution atmosphérique à Québec ainsi que le Comité de vigilance des activités portuaires (CVAP).

Plus d’un an d’attente

« Pour plusieurs données, il faut attendre plus d’un an », s’insurge-t-il. « Il y a toujours eu un défi d’accès aux données. C’est très difficile d’avoir un portrait mensuel et régulier. Dans un monde idéal, ça serait fourni gratuitement au CVAP. C’est un peu aberrant qu’on soit obligés de se mobiliser (...) », s'insurge M. Poirier.

« Du côté du ministère, on nous parle d’une certaine complexité de traitement de ces données-là pour les rendre accessibles et digestes en tableaux Excel ou autres, ajoute-t-il. Il y a différentes explications mais pour nous, il n’y en a aucune qui tient la route alors que ces gens-là disent avoir une approche de transparence et de collaboration. »

Les plus récentes données de la station du Vieux-Limoilou ne semblent pas non plus incluses dans le rapport du Groupe de travail indépendant sur les contaminants atmosphériques, rendu public à la fin janvier. Le bilan d’une autre campagne d’échantillonnage, réalisée en collaboration avec la Ville, le Port et le gouvernement, est attendu en mars.

Une autre séance publique réclamée

Les membres du conseil de quartier du Vieux-Limoilou réclament par ailleurs la tenue d’une assemblée publique dans Limoilou pour que les experts du Groupe de travail indépendant, mandatés par le ministère de l’Environnement, puissent répondre aux nombreuses fquestions des citoyens.

L’assemblée d’information qui a eu lieu à la fin janvier n’a pas été publicisée adéquatement, dans un délai raisonnable, juge-t-on. Qui plus est, elle n’a pas été enregistrée et n’a pas été diffusée nulle part. Plusieurs Limoulois déplorent que cette séance ait eu lieu en Haute-Ville, quelques heures seulement après la publication en ligne du volumineux rapport de plus de 1 200 pages.