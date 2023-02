Tournoi de tennis de Rotterdam: Félix devra battre sa bête noire

ROTTERDAM | Dans un duel qui promet d’être fort intéressant, Félix Auger-Aliassime et Daniil Medvedev croiseront le fer, vendredi, pour une place dans le carré d’as du ABN Amro Open.

Respectivement troisième et sixième favoris, Auger-Aliassime et le Russe ont, sans surprise, accédé, jeudi, à la ronde quart de finale. Leur confrontation débutera vers 8 h 30 (heure du Québec).

« Ça va être très intéressant et une belle occasion de remporter ma première victoire en carrière après trois défaites, a souligné Auger-Aliassime qui considère que le Russe est un meilleur joueur que sa 11e place au classement ne l’indique. Je suis passé près de gagner quelques fois, mais il faudra que je change des choses, notamment en montant un peu plus au filet et en changeant le rythme de mes coups pour voir comment il réagira. »

Le protégé de Frédéric Fontang est toutefois convaincu qu’une chose ne changera pas.

« C’est une évidence que je ne pourrai pas échapper à un combat physique et mental, a-t-il prévenu. Ce n’est pas un joueur qui donne des points faciles et c’est évident que ça va prendre un effort physique et mental pour l’emporter. »

Auger-Aliassime et Medvedev ont notamment croisé le fer deux fois en Grand Chelem. En avance de deux manches en quart de finale des Internationaux d’Australie en 2022, le Québécois s’était finalement incliné. Il a aussi perdu contre le Russe en trois sets lors de la demi-finale des Internationaux des États-Unis en 2021.

Défaites coûteuses

Quelques défaites en Grand Chelem l’ont fait chuter au classement, mais Medvedev est confiant en ses capacités de rivaliser avec les meilleurs joueurs au monde.

« Ma fiche récente contre les joueurs dans le Top 10 n’est pas bonne, mais j’ai gagné 12 parties consécutives à un moment donné contre les gars du Top 10 », a souligné celui qui a triomphé à Flushing Meadows en 2021.

« Une victoire contre Félix ne changera pas grand-chose au classement, mais me procurerait un boost de confiance, de poursuivre celui qui s’est hissé au premier rang du classement de l’ATP en février 2022. Je devrai être à mon mieux et bien servir pour gagner. Je l’ai battu à l’entraînement cette semaine, mais ça ne veut rien dire. »

Medvedev s’attend d’ailleurs à un match âprement disputé.

« Félix est encore jeune, il doit améliorer certains aspects et il le fait, d’ajouter Medvedev. Comme c’est le cas souvent sur une surface dure, ça va se jouer sur quelques points. »

Meilleur au service

Auger-Aliassime est conscient qu’il devra ajuster son service lors de son prochain match.

« Mon pourcentage a été plus bas qu’à l’habitude [50 %], aujourd’hui et je devrai voir comment je peux rectifier le tir pour les prochains matchs parce que je vais avoir besoin de ma première balle. C’est néanmoins bien de gagner quand ta plus grande force est moins au rendez-vous. »

Dans sa victoire de 6-3 et 6-4 devant le Français Grégoire Barrère, la huitième raquette mondiale a été brisée pour la première fois du tournoi alors qu’il aurait pu conclure le premier set

au service.

« J’ai connu un très mauvais jeu à 5-3, a résumé le Québécois. J’ai commis une double faute en partant et deux erreurs directes. Tout s’est passé très vite, mais j’ai réussi à rebondir tout de suite. C’est une de mes forces de conclure quand je sers pour le set ou le match, mais ça arrive à tout le monde. »

« Je n’ai pas joué à mon plus grand niveau ou disputé le match le plus brillant, de poursuivre Auger-Aliassime, mais c’est très bien mentalement d’avoir été en mesure de trouver des solutions et d’être resté calme lors des moments chauds au deuxième set. »

Auger-Aliassime a notamment effacé une balle de bris au cinquième jeu avant de briser le Français issu des qualifications, au huitième, en route vers sa 11e victoire en 12 parties au cours des deux dernières années à Rotterdam.

De son côté, Medvedev a écarté le Néerlandais Botic van de Zandschulp en deux manches identiques de 6-2 lors du tour précédent.