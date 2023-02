Tout coûte cher à Ottawa: en avons-nous les moyens?

La gestion des attentes, en politique, c’est crucial.

Prenez en exemple François Legault.

Il a demandé un mandat fort pour négocier avec Ottawa. C’était donc normal de s’attendre à des gains concrets.

Après des années à réclamer un rattrapage sur le financement en santé, il a obtenu une petite hausse pour les 5 prochaines années.

Ce qui aurait pu être une petite victoire est perçu comme une défaite.

Justin Trudeau a peut-être « gagné » les négociations, mais il a mis en évidence un autre problème : le fédéral est cassé.

Notre dette a doublé pendant la pandémie, dépassant maintenant 1200 milliards $.

En ce moment, on paie 30 milliards $ par année en intérêts pour la dette seulement. Et ça va augmenter à cause des taux d’intérêt et des nouvelles promesses libérales, me disait le directeur parlementaire du budget.

D’ici quelques années, on paiera au moins 50 milliards $. Juste en intérêts !

Ça coûte cher, la défense

Les collègues du Journal ont calculé qu’il faudra environ 140 milliards $, notamment pour des avions, des sous-marins et des radars.

Il faudra aussi offrir des conditions de travail adéquates aux militaires pour les recruter et les garder.

Et on s’entend, ce n’est pas du luxe, une armée bien équipée.

Avec la guerre en Ukraine et la montée en puissance de la Chine, nos alliances militaires, comme l’OTAN et le NORAD, sont plus que jamais nécessaires.

Le Canada n’est pas à la hauteur des attentes.

Et il ne faut pas oublier notre nord et la proximité du voisin russe.

La vérificatrice générale nous rappelait que dans l’Arctique, les « brise-glace et les avions-patrouille vieillissants approchent la fin de leur durée de vie utile et [seront] probablement mis hors service avant qu’une nouvelle flotte puisse entrer en service ».

Stratégie économique

Le Canada a un grave problème de productivité depuis plusieurs années. Problème que le gouvernement ne peut plus négliger.

Nos voisins américains s’y attaquent avec force : un plan de 400 milliards $. On attend toujours notre plan canadien. Là non plus, ce n’est pas du luxe si on veut rester une puissance économique et continuer de se payer des services. Ça prendra des milliards.

Programmes sociaux

Le coût des programmes promis par les libéraux sera important et récurrent. Outre les transferts sociaux, le gouvernement veut développer un programme de garderie, d’assurance dentaire et d’assurance-médicaments.

Sans compter les centaines de millions pour les demandeurs d’asile qui entrent par le chemin Roxham. Les provinces vont refiler la facture au fédéral.

Mieux gérer

Plus ça va, moins on aura les moyens de nos ambitions. Justin Trudeau pense encore qu’il peut s’en sortir avec de beaux slogans et des lignes de communication.

Mais de plus en plus d’électeurs pensent que le Canada est brisé, comme le prétend Pierre Poilievre.

Il affirme aussi qu’on ne peut pas financièrement s’offrir un autre mandat libéral.

Justin Trudeau est-il en train de lui donner raison ?