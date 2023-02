«Le plongeur»: Henri Picard veut tracer sa propre voie

Il a beau être le fils de deux des acteurs les plus connus au Québec, Henri Picard a toujours tenu à faire les choses à sa manière et à tracer son propre chemin. Après avoir rapidement gravi les échelons dans le milieu artistique, le comédien de 21 ans s’est attaqué au plus grand défi de sa jeune carrière : le rôle principal du drame Le plongeur, un des films québécois les plus attendus de ce début d’année.

Ce premier grand rôle au cinéma, Henri Picard ne l’a pas volé. Depuis qu’il a été révélé au grand écran en 2017 dans Les rois mongols, réalisé par son père, Luc Picard, le jeune acteur a fait son petit bonhomme de chemin sur les plateaux de tournage en enchaînant les rôles au cinéma (À tous ceux qui ne me lisent pas, Mafia inc., Maria Chapdelaine) et à la télévision (Jenny, Les bracelets rouges, Cerebrum).

Certains diront qu’il suit les traces de ses parents, les acteurs Isabel Richer et Luc Picard. Henri Picard préfère dire qu’il trace sa propre voie.

« C’est sûr que si je veux demander conseil à mes parents, je n’hésite pas à le faire, confie Henri Picard en entrevue au Journal. Souvent, ils le font même sans que j’aie à leur demander. Mais en général, j’essaie de faire ma propre affaire et d’apprendre par moi-même. Mes parents ne me coachent pas vraiment. Je le fais par moi-même. »

Sa première chance

Il reste que le fait d’avoir passé beaucoup de temps sur les plateaux de tournage avec ses parents quand il était petit a permis à Henri Picard de partir avec une longueur d’avance sur les autres acteurs de son âge.

« Quand je suis arrivé à mon premier tournage, je savais un peu plus à quoi m’attendre, parce que je savais comment ça fonctionnait, observe-t-il. Je pense que ça m’a enlevé un stress au début. »

Henri Picard raconte qu’il avait « autour de 10 ou 11 ans » quand il a commencé à s’intéresser sérieusement au jeu. Déjà fasciné par les performances de certains acteurs, il nourrissait son intérêt en regardant les suppléments des DVD dans lesquels ses comédiens préférés parlaient de leurs méthodes de travail.

« J’étais déjà intéressé par le jeu, mais à cette époque, mes parents me trouvaient trop jeune pour commencer dans ce milieu. Avec le recul, je pense que c’est une bonne chose. J’ai attendu et j’ai eu hâte que ça marche. »

Paradoxalement, c’est dans un film réalisé par son père – Les rois mongols – qu’Henri Picard a fait ses débuts à l’écran. Mais encore là, il a dû convaincre son paternel pour obtenir cette première chance.

« Mon père était hésitant au départ, rappelle-t-il. C’est même moi qui lui ai demandé si je pouvais passer l’audition parce que le personnage avait mon âge. Il m’a dit : tu peux, mais il y a plein de gars qui vont auditionner et tu ne corresponds pas à ce que je recherche en ce moment. J’ai fait l’audition, c’était ma première. Nathalie Boutrie et Emmanuelle Beaugrand-Champagne, qui s’occupaient du casting du film, ont dit à mon père : écoute, Luc, notre premier choix, c’est Henri pour l’instant. Ils m’ont fait passer une autre audition et après, ils m’ont annoncé que j’avais décroché le rôle. »

Un précieux conseil

Même s’il préfère toujours appren-dre par lui-même, certains conseils prodigués par ses parents lui reviennent souvent en tête quand il ne sait pas comment aborder une scène. Son père lui a déjà dit, par exemple, d’essayer de trouver un autre chemin quand il ne ressent pas l’émotion qu’il doit jouer.

« Il m’a dit : dis ce que tu penses, pense ce que tu dis, mais ne donne pas ce que tu n’as pas, relate-t-il. C’est un conseil que je suis souvent, notamment pour les scènes de larmes, qui sont toujours très stressantes à jouer. Des fois, tu ne penses plus à la scène, tu penses juste à pleurer. Et ça, ça ne marche pas. Ce que mon père m’a suggéré de faire dans ce temps-là, c’est de juste laisser venir les choses et d’essayer de trouver un autre chemin pour aller chercher l’émotion. Peut-être que tu ne pleureras pas, mais qu’au final, la scène va être meilleure que si tu te forçais à pleurer et que ça sonnait faux. »

Le plongeur, à l’affiche le 24 février.

Les astres se sont alignés

Henri Picard aurait été trop jeune pour camper le rôle-titre du film Le plongeur si celui-ci avait été tourné il y a quelques années, comme c’était initialement prévu. Le fait que le projet ait été retardé a permis au jeune acteur d’atteindre l’âge du personnage, mais aussi d’acquérir l’expérience et la maturité nécessaire pour relever ce nouveau défi.

« Je pense qu’il y a une petite maturité qui me manquait quand j’ai auditionné pour le rôle la première fois, en 2018, concède Henri Picard. Je me suis aussi pas mal dégêné dans le milieu par rapport à avant. Avec le recul, je crois que c’est une bonne chose que le tournage ait été retardé. J’étais définitivement plus prêt à relever ce défi aujourd’hui qu’il y a quatre ans. »

Réalisé par Francis Leclerc (L’arracheuse de temps, Un été sans point ni coup sûr), Le plongeur est une adaptation du roman du même titre de l’auteur Stéphane Larue, récompensé du Prix des libraires du Québec en 2017.

Le film raconte l’histoire de Stéphane, un étudiant en graphisme de 19 ans accro aux machines à sous. Pour rembourser ses dettes de jeu, il acceptera un boulot de plongeur dans un restaurant de Montréal à l’approche du temps des Fêtes.

Intériorité

Henri Picard ne s’est pas contenté de lire le scénario du film – coécrit par Eric K. Boulianne et Francis Leclerc – pour se plonger dans le personnage de Stéphane. La lecture du livre autobiographique de Stéphane Larue lui a aussi donné de la matière pour le rôle.

« Ça m’a beaucoup aidé à me préparer pour le tournage, confirme Henri Picard. Comme le roman est écrit au “je”, j’ai vraiment pu découvrir l’intériorité du personnage et rentrer dans son univers. C’est un livre dans lequel il y a de longues scènes de description. Le personnage du plongeur est un observateur. Il est comme les yeux et les oreilles du restaurant et il est témoin des chicanes de la cuisine. On découvre cet univers à travers ses yeux. »

« Mais c’est aussi un film sur l’addiction et le mensonge, ajoute-t-il. Le personnage de Stéphane se perd un peu là-dedans et se met à mentir à tout le monde. Jusqu’à ce que son cousin Malik, qui est un peu comme son ange gardien, réussisse à l’aider à se sortir de cette situation-là. »