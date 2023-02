Assiettes à partager, nachos et bonnes bières: découvrez la première microbrasserie de Sillery

L’engouement pour les bières artisanales ne se dément pas et la vague vient de gagner Sillery avec l’ouverture de la microbrasserie Le Saint-Colomb, qui s’inspire de la riche histoire irlandaise du quartier.

L’établissement, qui a ouvert ses portes sur l’avenue Maguire il y a un mois, gagne rapidement des adeptes. Un signe que le nouveau venu répond à un besoin sur cette artère commerciale qui a subi une cure de jeunesse en 2021.

«On veut contribuer à dynamiser la rue et amener du nightlife sur Maguire», indique Marc Boutet, qui est copropriétaire avec sa conjointe Amélie Chabot.

Le couple connaît bien le quartier puisqu’il l’habite avec ses quatre garçons et possède un café ainsi qu’une crèmerie sur le chemin Saint-Louis.

Passionnés de microbrasseries, le duo rêve à ce projet depuis longtemps et a puisé son inspiration en visitant des dizaines d’établissements, notamment aux États-Unis. L’été dernier seulement, ils en ont fait 34. «Prendre une bière, c’est rassembleur», s’enthousiasme Mme Chabot, qui brasse elle-même les boissons houblonnées.

Pour élaborer les recettes, elle s’est entourée de gens d’expérience, dont Michel Marcoux, un ancien de La Barberie, en plus de suivre une formation.

Héritage historique

La dénomination n’a pas été laissée au hasard et se veut un clin d’œil aux Irlandais, nombreux à s’être établis à Sillery au milieu des années 1800. C’est à cette époque qu’ils ont donné le nom d’un de leurs saints patrons, saint Colomba, au quartier. Ce n’est qu’en 1969 que le secteur est devenu Saint-Michel.

«Le côté historique est super important pour nous», souligne Mme Chabot.

Une de leurs bières, la Charcotte, renvoie d’ailleurs à un mot dérivé de l’anglais «short cut» pour désigner des sentiers reliant le haut et le bas de Sillery. Cette pilsner et une blanche aux fruits sont les deux premières créations du Saint-Colomb.

Les bières seront produites au sous-sol de l’édifice qui abritait auparavant un Subway. Les cuves sont en cours d’installation et d’ici à ce que la production soit lancée, des brasseurs invités vont compléter l’offre.

Un menu réconfort

Le menu réconfort, concocté par le chef Guillaume Langlais, qui a récemment officié au bar à huîtres jjacques, regorge d’assiettes à partager et de grignotines, dont un excellent nachos et un grilled cheese au boeuf braisé. Ici, pas de classiques burgers ou pizzas, mais plutôt du poulet style piri-piri, des tartares, des salades et même des options pour les enfants, qui sont bienvenus.

L’endroit compte 56 places à l’intérieur, et une terrasse — qui sera chauffée — permettra d’y ajouter une vingtaine de places dès les beaux jours.

Ouvert de 11 h à 22 h du dimanche au mercredi, et de 11 h à 1 h du jeudi au samedi.

3 autres microbrasseries à découvrir

Nano Cinco

Une nouvelle enseigne a ouvert ses portes à Limoilou tout juste avant Noël. Nano Cinco est le projet de quatre amis qui ont commencé à brasser des bières pour le plaisir, dans un sous-sol. Les créations de ces passionnés sont dorénavant disponibles sur place et pour emporter. L’équipe souhaite aussi mettre en place un programme de vieillissement des bières en barriques.

Une sélection de plateaux de fromages et charcuteries et de planches véganes est offerte. Il est aussi possible d’apporter ou de se faire livrer son repas.

236, 3e Rue. Ouvert du mercredi au dimanche.

nanocinco.com

EXP Artisan Brasseur

Cet établissement situé au Carrefour de la Bravoure, à Val-Bélair, dessert les amateurs de bières de La Haute-Saint-Charles depuis cet été. La marque, qui était déjà connue, a choisi de laisser tomber la distribution de ses produits pour se concentrer sur l’offre dans son nouveau domicile fixe.

Un bar à tacos est ouvert depuis peu pour sustenter les clients.

Avis aux amateurs, des soirées Pub Quiz se tiennent le mercredi.

1970, rue de l’Interlude. Ouvert du mercredi au dimanche.

expartisanbrasseur.com

L’Ironie du 13

Lévis compte une nouvelle venue depuis l’été dernier au cœur du quartier industriel de Saint-Romuald avec la microbrasserie L’Ironie du 13.

Cinq associés, passionnés de bière, ont investi 1,1 M$ pour s’installer dans ce local, qui abrite l’usine de production et un salon de dégustation d’une soixantaine de places.

Certaines de leurs bières sont offertes en cannettes et sont en vente sur les lieux ou dans des commerces locaux.

Il est aussi possible d’apporter ou de se faire livrer son repas.

440, 3e Avenue, à Lévis. Ouvert du mercredi au dimanche.

info@ironiedu13.com