Emporté par la tempête

RALEIGH | Le Canadien s’est présenté au PNC Arena avec l’espoir de remporter un quatrième match de suite pour la première fois de la saison. L’intention était noble, mais face aux Hurricanes, l’équipe de l’heure dans la LNH, la tâche s’annonçait gargantuesque.

Menée par le premier tour du chapeau de la carrière de Seth Jarvis, la troupe de Rod Brind’Amour l’a emporté 6 à 2, s’assurant ainsi de montrer aux joueurs du Tricolore qu’ils avaient encore des croutes à manger avant de pouvoir espérer tenir tête aux puissances du circuit.

La soirée s’était pourtant bien amorcée. La troupe de Martin St-Louis était parvenue à résister tant bien que mal à la tempête. Après 40 minutes, elle était toujours dans le coup.

Puis, le vent s’est déchainé. Trois buts sans réplique des locaux, inscrits au cours des cinq premières minutes de la troisième période, ont anéanti les espoirs du Canadien.

« Le match s’est joué là, a indiqué l’entraîneur-chef du Tricolore. C’est une équipe qui, collectivement, est capable de tirer avantage de la moindre erreur. Et, sur le plan individuel, ils misent sur des joueurs qui peuvent faire des jeux extraordinaires. »

Les Montréalais ont donc encaissé un neuvième revers consécutif au domicile des Hurricanes (0-7-2). Sa dernière victoire en Caroline du Nord remonte au 5 décembre 2015.

Pour ajouter l’insulte à l’injure, Jesperi Kotkaniemi a touché la cible, marquant son deuxième but en trois matchs contre son ancienne formation.

Un autre but pour RHP

Utilisé sur le premier trio lors des trois derniers matchs au Centre Bell, on se demandait comment allait réagir Rafaël Harvey-Pinard dans le même rôle sur une patinoire adverse.

Le numéro 49 a fait fi de l’avantage du dernier changement de l’adversaire (Rod Brind’Amour lui a opposé le trio défensif de Jordan Staal). Il a affiché ses couleurs dès le premier engagement. À trois occasions, il a passé près de compléter les efforts de Josh Anderson et de Nick Suzuki en frappant à la porte des buts.

Son travail a finalement été récompensé au tiers suivant. Bien posté dans l’enclave, il a accepté une passe de Mike Hoffman pour déjouer Antti Raanta.

« Ce fut un gros but qui nous a permis d’égaler la marque, a convenu St-Louis. On connaissait une bonne deuxième période, on était plus organisé et plus rapide. »

L’attaque massive du Tricolore touchait ainsi la cible dans un troisième match de suite.

Michael Pezzetta, avec son quatrième de la saison, a été l’autre buteur du Canadien.