Vagues de vols de véhicules à Lévis: près d’une quinzaine d’arrestations en trois semaines

Le Service de police de la Ville de Lévis (SPVL) a mis la main au collet de 13 voleurs de voitures présumés depuis la mise en place d’une opération pour faire face à ce fléau, il y a trois semaines.

Dans ce laps de temps, 23 véhicules en tout genre ont été volés sur le territoire, et ce, malgré une alerte du corps de police diffusée sur les réseaux sociaux le 24 janvier dernier.

Quelques-uns de ces véhicules ont toutefois finalement été retrouvés dans les jours qui ont suivi.

«En trois semaines, il y a eu six vagues de vols à Lévis. On a réussi à arrêter des suspects dans cinq de ces six vagues-là», explique Jean-Sébastien Levan, porte-parole du SPVL, affirmant prendre la situation au sérieux.

Certains d’entre eux ont été libérés sous promesse de comparaître, tandis que d’autres ont déjà fait face à la justice. On ne sait toutefois pas si ces individus sont reliés, indique M. Levan.

Le corps de police rappelle que les modèles les plus volés sont les Honda CRV, Jeep Grand Cherokee, Jeep Wrangler, Dodge Ram, Ford F150, Lexus NX et RX, Toyota Tacoma et Highlander.

Pris sur le fait

Encore dans la nuit de mercredi à jeudi, le SPVL a procédé à l’arrestation de deux hommes et deux femmes de la région de Montréal qui avaient des outils de cambriolage avec eux.

C’est un résident de la rue Antoine-Lambert, dans le secteur de Saint-Étienne-de-Lauzon, qui a contacté les autorités vers 0h30 quand il a aperçu les individus rôder autour de ses véhicules.

«Le déploiement policier a permis de les arrêter deux heures plus tard. Ils feront face à des accusations de complot pour vol de véhicule, vol de véhicule, outil de cambriolage et recel», précise le porte-parole du SPVL.

Deux vols de véhicules et une autre tentative sont aussi survenus au courant de la même nuit, mais il est impossible pour le moment de les relier à ces suspects.