Véhicule volé à Laval: deux suspects appréhendés après un vol dans un commerce en Ontario

La police régionale de York, en Ontario, a procédé à l’arrestation de deux hommes et en recherche toujours activement un autre à la suite de l’entrée par effraction dans un centre d’achat du nord de Toronto, survenue plus tôt en février.

Comme rapporté par le réseau Global News, Israel Muamba et O’Brian Grant ont été arrêtés à Montréal et Ottawa en lien avec cet incident, lors duquel ils auraient cassé les portes du centre commercial à l’aide d’une voiture de marque Audi noire, volée au Québec peu de temps auparavant.

Ils font tous les deux face à de nombreux chefs d’accusation, notamment d’entrée par effraction, de vol et méfait public de plus de 5 000 $, et de conduite dangereuse.

Un mandat d’arrestation a été lancé à la grandeur du pays pour le troisième suspect. Il s’agirait de Lesane Pillay, un homme dans la vingtaine. Les policiers ont indiqué que l’enquête porte à croire qu’il se trouverait dans la région de Montréal.

Les deux suspects seront transportés dans la municipalité régionale de York, en banlieue de Toronto, pour leur audience.

Un véhicule appartenant à une femme de Laval

L’Audi A4 2011 qui a été utilisée dans le cadre de cet incident aurait été dérobée à femme demeurant à Laval quelques jours avant alors qu’elle l’avait prêtée pour un essai routier. Elle avait mis le véhicule en ligne sur Facebook Marketplace.

En entrevue, elle a mentionné qu’elle a d’abord rencontré l’homme dans une bibliothèque, près de chez elle. Après deux essais routiers dans un quartier résidentiel, celui-ci a profité d’un instant d’inattention de la part de la propriétaire pour se saisir du véhicule et s’enfuir.

Les policiers demandent à quiconque aurait de l’information à l’égard du troisième suspect de les contacter.