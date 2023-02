Voici les journées les plus achalandées dans le métro de Montréal

Les adeptes du télétravail qui veulent reprendre les discussions devant la machine à café du bureau feraient mieux de choisir les journées du lundi et du vendredi pour avoir la chance de se trouver une place assisse dans le métro.

Si certains trouvent que leur wagon de métro est un peu plus bondé qu’avant les Fêtes, ils ne se trompent pas.

À l’heure actuelle, l’achalandage du métro montréalais représente 72 % du niveau prépandémique. Il s’agit d’une augmentation de 3 % par rapport à la fin de l’automne 2022, a expliqué Philippe Déry, porte-parole de la Société de transport de Montréal (STM).

Certains jours sont cependant plus prisés que d’autres pour les déplacements. Les travailleurs sont plus nombreux à venir dans la métropole les mardis, mercredis et jeudis, selon la société de transport.

«On remarque que la reprise de l'achalandage est plus importante les mardis, mercredis et jeudis (73 % vs avant COVID) que pour le lundi et vendredi (69 % vs avant COVID)», a illustré M. Déry.

Le porte-parole affirme que les usagers du métro sont en mesure de se trouver une place dans un wagon même en heures de pointe.

«Traditionnellement, les voitures de tête et de queue sont moins achalandées et il peut y avoir plus d’espace vers le milieu des voitures, alors que les clients peuvent avoir tendance à rester près des portes», a-t-il précisé.

M. Déry a aussi assuré que la STM n’a pas apporté de changements à son offre de service. Les trains demeurent constitués de neuf voitures.