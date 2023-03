Voici tout ce qu’il faut savoir sur l’utilisation des écrans chez les jeunes

Pour la santé physique : diminution de la durée et de la qualité du sommeil, diminution du temps consacré aux activités physiques et conséquences négatives sur la vision.

Pour la santé développementale et psychosociale : anxiété liée à l’image corporelle, diminution de certaines capacités d’apprentissage (attention, mémoire) et baisse des résultats scolaires et liens sociaux affectés par la diminution des moments entre les proches.